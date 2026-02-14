“Giấc Mơ Lọ Lem” đánh dấu hành trình PNJ lan toả những giá trị tích cực

Mỗi mùa WeChoice Awards đi qua, hơn cả những chiếc cúp hay danh hiệu là những câu chuyện tử tế, những hành trình bền bỉ và những giá trị sống tích cực được đọng lại và lan toả trong lòng công chúng. Bởi vượt qua giá trị của một giải thưởng, WeChoice Awards từ lâu đã trở thành nơi những điều tốt đẹp được nhìn thấy, được lắng nghe và được trân trọng.

Và “Giấc Mơ Lọ Lem” là một hành trình đã chạm vào trái tim cộng đồng, được vinh danh trong Top 5 dự án CSR truyền cảm hứng tại WeChoice Awards.

“Giấc Mơ Lọ Lem” được vinh danh hạng mục Dự án CSR Truyền cảm hứng tại đêm Gala WeChoice Awards 2025.

Khi nhắc đến CSR, nhiều người thường nghĩ đến những chương trình hỗ trợ vật chất, những con số quyên góp hay những chiến dịch mang tính thời điểm. Nhưng “Giấc Mơ Lọ Lem” lại được PNJ lựa chọn một hướng đi khác: bắt đầu từ những tổn thương vô hình và nhu cầu rất căn bản của trẻ em gái yếu thế – được công nhận, được lắng nghe và được tin tưởng.

Sự thiếu hụt vật chất thường hiện hữu rõ ràng, trong khi những khoảng trống tinh thần lại ít được nhận ra hơn. Có những em gái không thiếu áo quần đẹp, nhưng lại thiếu cảm giác mình đáng được tin. Dự án này nhắm vào chính rào cản vô hình ấy, gieo vào lòng các em những hạt mầm tự tin đầu tiên để các em dám nói, dám thể hiện và dám mơ xa hơn.

Đại diện PNJ từng chia sẻ rằng, điều doanh nghiệp trăn trở không chỉ là những thiếu thốn dễ nhìn thấy, mà là những rào cản tâm lý kéo dài theo các em suốt hành trình trưởng thành. Có những tổn thương không thể đo bằng vật chất, mà nằm ở việc các em chưa dám ước mơ và tin mình có thể toả sáng.

Từ đó, dự án theo đuổi một cách tiếp cận khác, không dựa vào phép màu mà chọn nuôi dưỡng nội lực, mở ra cơ hội để các em tự tin tỏa sáng.

Một hành trình được viết bằng những khoảnh khắc rất nhỏ

Năm 2025, “Giấc Mơ Lọ Lem” được triển khai qua nhiều hoạt động cộng đồng, lớp học kỹ năng và các không gian trải nghiệm dành cho các em gái. Nhưng nếu nhìn kỹ, giá trị lớn nhất của “Giấc Mơ Lọ Lem” không nằm ở danh sách chương trình, mà ở những thay đổi rất nhỏ diễn ra bên trong mỗi cô bé. Đó là hành trình của những trải nghiệm, nơi mỗi cô bé được đặt vào một không gian khác với đời sống thường nhật, nơi các em được lắng nghe, được thể hiện và được khuyến khích tin vào bản thân.

Có những khoảnh khắc tưởng như rất bình thường, nhưng với các em lại là lần đầu tiên dám nói lên suy nghĩ của mình, lần đầu tiên tự tin bước lên sân khấu, lần đầu tiên nhìn vào gương và nhận ra mình cũng đặc biệt, lần đầu tiên tin rằng mình xứng đáng được tỏa sáng.

Ở “Giấc Mơ Lọ Lem”, mỗi bé gái đều được lắng nghe và khuyến khích tự tin vào chính mình

Một em nhỏ tham gia dự án từng bộc bạch rằng, điều khiến em nhớ nhất không phải là quần áo đẹp hay những phút được chăm chút diện mạo, mà là cảm giác được mọi người lắng nghe khi em kể về ước mơ của mình. “Trước đây, em nghĩ mơ ước của mình chẳng quan trọng. Nhưng hôm đó, em thấy mình được tin.”

Đôi khi, chỉ một sự công nhận cũng đủ thay đổi cách một đứa trẻ nhìn về chính mình.

Không có phép màu cổ tích nào xuất hiện. Ở “Giấc Mơ Lọ Lem” chỉ có những không gian nơi các em được là chính mình, được thử, được sai và được khuyến khích tin vào bản thân. Chính từ những trải nghiệm tưởng như giản dị ấy, những “hạt mầm tự tin” được gieo xuống một cách bền bỉ.

Đồng hành cùng dự án, Hoa hậu H'Hen Niê như một người chị, gửi gắm chính câu chuyện tuổi thơ của mình vào thông điệp truyền cảm hứng cho các em gái.

Hen kể rằng khi còn nhỏ, điều cô mơ ước chỉ là được cầm một xấp tiền lẻ như người bán ve chai mà cô nhìn thấy trên TV, bởi đó là biểu tượng của sự đủ đầy mà cô chưa từng biết đến. Khi đó, ông nội có nói:“Con cũng có thể làm được”. Chính câu nói ấy đã mở ra một cánh cửa niềm tin mới, đồng hành cùng Hen cho đến khi cô trở thành một trong những biểu tượng của sự tự tin và nghị lực.

Không phải ánh đèn sân khấu, mà là ánh sáng trong ánh mắt các em mới là điều khiến hành trình này trở nên đặc biệt

WeChoice Awards luôn có một đặc trưng rất riêng: nơi cộng đồng trở thành người kể tiếp câu chuyện. Một dự án, một nhân vật hay một hành trình khi xuất hiện tại WeChoice không chỉ được nhìn nhận qua góc độ tổ chức, mà còn qua lăng kính cảm xúc của công chúng.

“Giấc Mơ Lọ Lem” cũng đi qua hành trình ấy.

Những câu chuyện chạm đến cảm xúc, đặc biệt là cảm xúc sâu sắc về niềm tin, giá trị bản thân và ước mơ sẽ được cộng đồng tự khắc chia sẻ. “Giấc Mơ Lọ Lem” là một trong số đó: qua mỗi bài đăng, những clip nhỏ trên mạng xã hội, những chia sẻ tự nhiên từ gia đình, bạn bè, dự án tạo ra một tiếng vang vừa đủ để nhiều người ngừng lại và nghĩ về điều quan trọng: giá trị của một đứa trẻ không đo bằng hoàn cảnh, mà bằng niềm tin được trao tặng.

Chính sự kết nối cảm xúc ấy đã giúp dự án vượt ra khỏi khuôn khổ của một chương trình CSR thông thường để trở thành một câu chuyện mang giá trị xã hội rộng hơn.

Hành trình không dừng lại ở giải thưởng, khi những điều tốt đẹp được đưa đi xa hơn

Với PNJ, WeChoice Awards không phải điểm kết thúc, mà là một cột mốc trong hành trình dài hơn. Đằng sau một dự án cụ thể là tư duy phát triển bền vững mà doanh nghiệp này theo đuổi: CSR không chỉ là hoạt động bên lề, mà là một phần trong cách doanh nghiệp nhìn nhận vai trò của mình với xã hội.

Không dừng lại ở “Giấc Mơ Lọ Lem”, PNJ từng bước xây dựng một hệ sinh thái các chương trình hướng tới cộng đồng với trọng tâm là con người và những giá trị sống tích cực. Nhưng dù ở hình thức nào, điểm chung vẫn là sự nhất quán: tạo ra những thay đổi thực chất, thay vì tác động ngắn hạn. Bởi theo PNJ, giá trị của CSR không nằm ở quy mô truyền thông hay độ phủ hình ảnh, mà ở những chuyển biến thật sự trong đời sống con người.

WeChoice Awards mỗi năm gọi tên những câu chuyện khác nhau, nhưng tinh thần cốt lõi luôn không đổi: tôn vinh những điều tốt đẹp có khả năng lan tỏa. Và trong năm 2025, hành trình của “Giấc Mơ Lọ Lem” cho thấy vì sao những nỗ lực âm thầm nhưng bền bỉ vẫn luôn xứng đáng được nhìn thấy. Bởi khi một cô bé được trao tự tin để mơ ước, đó không chỉ là thay đổi của riêng em, mà còn là khởi đầu cho những khả năng mới của tương lai.