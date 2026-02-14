CSGT TPHCM lưu ý người dân lái xe về quê ăn Tết

Theo Phòng CSGT Công an TPHCM, dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, nhất là công nhân, người lao động tự điều khiển xe máy về quê sum họp gia đình và người dân đi chơi Tết.

Người dân TPHCM lái xe về các tỉnh miền Tây.

Do lưu lượng phương tiện gia tăng đột biến, quãng đường di chuyển dài, cùng tâm lý vội vàng là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Để việc về quê, vui chơi dịp Tết an toàn, người dân cần chủ động kiểm tra kỹ phương tiện, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, bố trí thời gian di chuyển hợp lý, tránh chạy xe khi mệt mỏi. Trong quá trình lưu thông, thường xuyên cập nhật tình hình để lựa chọn lộ trình phù hợp, tránh đi vào các khu vực ùn ứ, kẹt xe.

Khi tham gia giao thông, người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật: đi đúng làn đường, tốc độ, tuân thủ tín hiệu đèn giao thông; không phóng nhanh, vượt ẩu, không sử dụng ma túy, chất gây nghiện, kích thích thần kinh… Đặc biệt, không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia và luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn.

Bên cạnh đó, cần chú ý điểm mù của xe tải, xe container, xe khách, giữ khoảng cách an toàn, luôn chú ý quan sát, nhất là các phương tiện đang dừng, đỗ; không vượt, chuyển hướng, chuyển làn khi không đảm bảo an toàn.

Đồng thời, quản lý, giáo dục con em mình, không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển như: chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe hoặc đã sử dụng rượu, bia. Mỗi người hãy thể hiện văn hóa khi tham gia giao thông bằng thái độ nhường nhịn, bình tĩnh, giúp đỡ người khác, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho bản thân và cộng đồng.