CSGT TPHCM gợi ý 36 lộ trình ít kẹt xe dịp Tết

Ngày 12-2, đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM hướng dẫn các lộ trình tránh ùn tắc giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
- Lộ trình 1: Từ Vòng xoay Hàng Xanh ra Phạm Văn Đồng
Từ vòng xoay Hàng Xanh → Xô Viết Nghệ Tĩnh → Quốc lộ 13 → rẽ trái Đinh Bộ Lĩnh → rẽ phải vào Nguyễn Xí → rẽ phải vào Phạm Văn Đồng qua cầu Bình Lợi.
- Lộ trình 2: Từ trung tâm ra Phạm Văn Đồng
Từ đường Lê Văn Duyệt → rẽ trái vào Phan Đăng Lưu → rẽ phải vào Nơ Trang Long → rẽ trái vào Nguyễn Xí → rẽ phải vào Phạm Văn Đồng qua cầu Bình Lợi.
- Lộ trình 1: Quốc lộ 13 → Phạm Văn Đồng → cầu Bình Lợi.
- Lộ trình 2: Đường Phạm Văn Đồng → Tô Ngọc Vân → Vòng xoay Chợ Thủ Đức → Võ Văn Ngân → Đặng Văn Bi → Nguyễn Văn Bá → Võ Nguyên Giáp → cầu Rạch Chiếc.
- Lộ trình 3: Vòng xoay Bình Phước → Quốc lộ 13 → Hiệp Bình → Phạm Văn Đồng → Kha Vạn Cân → đường số 2 → Nguyễn Văn Bá → Võ Nguyên Giáp → cầu Rạch Chiếc.
- Lộ trình 1: Vòng xoay An Lạc → Lê Khả Phiêu → Trần Đại Nghĩa → Nguyễn Cửu Phú → Thế Lữ (hoặc Nguyễn Hữu Trí) → Võ Trần Chí (hoặc Bùi Thanh Khiết) → Cao tốc TPHCM → Trung Lương (hoặc Lê Khả Phiêu) đi các tỉnh Miền Tây.
- Lộ trình 2: Vòng xoay An Lạc → Lê Khả Phiêu → Hưng Nhơn → Nguyễn Cửu Phú → Thế Lữ (hoặc Nguyễn Hữu Trí) → Võ Trần Chí (hoặc Bùi Thanh Khiết) → Cao tốc TPHCM → Trung Lương (hoặc Lê Khả Phiêu) đi các tỉnh miền Tây.
- Lộ trình 3: Khu vực An Sương → Lê Đức Anh → Võ Trần Chí → Cao tốc TPHCM → Trung Lương (hoặc Lê Khả Phiêu) đi các tỉnh miền Tây.
- Lộ trình 1: Cao tốc TPHCM → Trung Lương (hoặc Lê Khả Phiêu) → Võ Trần Chí → Thế Lữ (hoặc Trần Đại Nghĩa, hoặc Trần Văn Giàu) → Lê Khả Phiêu (hoặc Lê Đức Anh) → Đi về các tỉnh miền Đông Nam bộ hoặc trung tâm thành phố.
- Lộ trình 2: Cao tốc TPHCM → Trung Lương (hoặc Lê Khả Phiêu) → Bùi Thanh Khiết (hoặc Đường Tân Túc) → Nguyễn Hữu Trí → Cầu Chợ Đệm → Nguyễn Cửu Phú → Hưng Nhơn (hoặc Trần Đại Nghĩa, hoặc Trần Văn Giàu, hoặc Tỉnh lộ 10) → Lê Khả Phiêu (hoặc Lê Đức Anh) → Đi vào trung tâm thành phố hoặc về các tỉnh miền Đông Nam bộ.
- Lộ trình 3: Cao tốc TPHCM → Trung Lương (hoặc Lê Khả Phiêu) → Bình Thuận_Chợ Đệm → Nguyễn Văn Linh → Quốc Lộ 50 (hoặc Phạm Hùng, hoặc Nguyễn Hữu Thọ) → Trung tâm thành phố (hoặc các tỉnh miền Đông Nam Bộ).
- Lộ trình 1:
+ Hướng TPHCM đi Tây Ninh: Đường Trần Văn Giàu → Thanh Niên → Đặng Công Bỉnh → Nguyễn Văn Bứa → DT824 (hoặc DT823B) → DT825 → Trần Văn Giàu.
+ Hướng Tây Ninh - đi TPHCM: Đường Trần Văn Giàu → DT825 → Cổng Cụm KCN Hải Sơn - Làng Sen → DT823B → DT824 → Nguyễn Văn Bứa → Đặng Công Bỉnh → Thanh Niên → Trần Văn Giàu.
- Lộ trình 2:
+ Hướng TPHCM đi Tây Ninh: Đường Trần Văn Giàu → Vĩnh Lộc → Quách Điêu → Dương Công Khi → Nguyễn Văn Bứa → DT824 (hoặc DT823B) → DT825 → Trần Văn Giàu.
+ Hướng Tây Ninh - đi TPHCM: Đường Trần Văn Giàu (Cầu Đôi) → Đường vào KCN An Hạ → An Hạ → Nguyễn Văn Bứa → Đặng Công Bỉnh → Thanh Niên → Trần Văn Giàu.
- Lộ trình 3:
+ Hướng TPHCM đi Tây Ninh: Đường Trần Văn Giàu → Võ Văn Vân → Vĩnh Lộc → Quách Điêu → Dương Công Khi → Nguyễn Văn Bứa → DT824 (hoặc DT823B) - DT825 → Trần Văn Giàu.
+ Hướng Tây Ninh - đi TPHCM: Đường Trần Văn Giàu (Cầu Đôi) → Đường vào KCN An Hạ → An Hạ → Nguyễn Văn Bứa → Dương Công Khi → Quách Điêu → Vĩnh Lộc → Trần Văn Giàu.
- Lộ trình 1:
+ Hướng Vĩnh Lộc đi Nguyễn Thị Tú: Đường Vĩnh Lộc → Lại Hùng Cường → Võ Văn Vân → Liên ấp 3_4 → Đường Ranh Bình Tân → Liên khu 4-5 → KDC Vĩnh Lộc → Nguyễn Thị Tú.
+ Hướng Nguyễn Thị Tú đi Vĩnh Lộc: Đường Nguyễn Thị Tú → Đường số 5 KCN Vĩnh Lộc → Đường số 7 KCN Vĩnh Lộc → Thới Hòa → Quách Điêu → Dân Công Hỏa Tuyến → Kênh Trung ương → Vĩnh Lộc.
- Lộ trình 2:
+ Hướng Vĩnh Lộc đi Nguyễn Thị Tú: Đường Vĩnh Lộc → Lại Hùng Cường → Võ Văn Vân → Đường số 3A (hoặc Đường 3B) → Liên khu 4-5 → KDC Vĩnh Lộc → Nguyễn Thị Tú.
+ Hướng Nguyễn Thị Tú đi Vĩnh Lộc: Đường Nguyễn Thị Tú → Đường số 5 KCN Vĩnh Lộc → Đường số 7 KCN Vĩnh Lộc → Thới Hòa → Quách Điêu → Liên Ấp 2 - 6 - Kênh Trung ương → Vĩnh Lộc.
- Lộ trình 3:
+ Hướng Vĩnh Lộc đi Nguyễn Thị Tú: Đường Vĩnh Lộc → Lại Hùng Cường → Võ Văn Vân → Liên Ấp 123 → Tây Lân → Lê Đức Anh → Nguyễn Thị Tú.
+ Hướng Nguyễn Thị Tú đi Vĩnh Lộc: Đường Nguyễn Thị Tú → Đường số 5 KCN Vĩnh Lộc → Đường số 1 KCN Vĩnh Lộc → Vĩnh Lộc → Phạm Thị Nghĩ → Quách Điêu → Liên ấp 2 - 6 → Kênh Trung Uơng → Vĩnh Lộc.
- Lộ trình 1: Đường Nguyễn Oanh → Lê Văn Thọ → Lê Đức Thọ → Quang Trung.
- Lộ trình 2: Đường Nguyễn Oanh → Nguyễn Văn Lượng → Thống Nhất → Quang Trung.
- Lộ trình 3: Đường Phan Văn Trị → Đường D3 → Nguyễn Văn Lượng → Lê Đức Thọ → Phạm Văn Chiêu → Phạm Văn Đồng.
- Lộ trình 1:
+ Hướng từ Tây Ninh (tỉnh Long An cũ): DT823 → Tỉnh Lộ 8 → Phan Văn Khải → Lê Quang Đạo.
+ Hướng từ TPHCM đi Tây Ninh (tỉnh Long An cũ): Lê Quang Đạo → Phan Văn Khải → Tỉnh Lộ 8 → DT823.
- Lộ trình 2:
+ Hướng từ Tây Ninh (tỉnh Long An cũ): Tỉnh Lộ 10 → Lê Đức Anh.
+ Hướng từ TPHCM đi Tây Ninh (tỉnh Long An cũ): Lê Đức Anh → Tỉnh Lộ 10.
- Lộ trình 3:
+ Hướng từ Tây Ninh (tỉnh Long An cũ): DT824 → DT823B → Tỉnh Lộ 8 → Phan Văn Khải → Lê Quang Đạo
+ Hướng từ TPHCM đi Tây Ninh (tỉnh Long An cũ): Lê Quang Đạo → Phan Văn Khải → Tỉnh Lộ 8 → DT823B → DT824.
- Lộ trình khi xảy ra ùn ứ trên tuyến Văn Tiến Dũng (hướng từ TPHCM đi Tây Ninh): Quốc lộ 50 + Nguyễn Văn Linh rẽ phải Nguyễn Văn Linh → rẽ trái vào Trịnh Quang Nghị → đi thẳng Trịnh Quang Nghị hoặc rẽ phải vào đường song hành Quốc lộ 50 ra Văn Tiến Dũng.
- Hướng từ Bình Chánh (cũ) về Quận 9 (cũ) - dành cho xe ô tô con và xe mô tô: Đường Nguyễn Văn Linh rẽ trái vào Trịnh Quang Nghị → rẽ phải tại Phạm Thế Hiển → Dương Bá Trạc → đường số 4 → Nguyễn Thị Thập hoặc lưi thông trên Phạm Thế Hiển đến Trần Xuân Soạn.
- Lộ trình 1: Đường Nguyễn Thái Sơn → Phạm Văn Đồng → Nguyễn Văn Nghi → Nguyễn Thái Sơn.
- Lộ trình 2: ĐườngNguyễn Thái Sơn → Nguyễn Văn Nghi → Lê Lợi → Nguyễn Oanh - Quang Trung.
- Lộ trình 3: Đường Nguyễn Thái Sơn → Phạm Ngũ Lão → Ngã 6 Gò Vấp → Nguyễn Kiệm.
- Lộ trình 1: Quốc lộ 51, hướng từ phường Phú Mỹ đi xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai đến Km41+200 QL51 (Ngã ba Mỹ Xuân) rẽ phải vào đường TL Võ Văn Kiệt (tên thường gọi Mỹ Xuân – Ngãi Giao) đến Km30+450 QL56 (Vòng xoay Ngãi Giao) rẽ trái đi vào Quốc lộ 56 hướng Cẩm Mỹ, Đồng Nai đến Quốc lộ 1 đi Ngã Ba Dầu Giây.
- Lộ trình 2: Quốc lộ 51, hướng từ Phường Tân Hải đi xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai đến Km54+100 QL51 (Ngã ba Hội Bài) rẽ phải đường TL992 (tên thường gọi Hội Bài – Phước Tân) đến Km36+500 QL56 (Vòng xoay Đức Mỹ) rẽ trái đi vào Quốc lộ 56 hướng Cẩm Mỹ, Đồng Nai đến Quốc lộ 1 đi Ngã Ba Dầu Giây.
- Lộ trình 3: Quốc lộ 51, hướng từ xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai đi phường Phú Mỹ đến Km 38+200 (KCN Mỹ Xuân A) rẽ phải vào cổng KCN đến các giao lộ tùy tình hình lưu lượng rẽ trái đi các đường song hành với Quốc lộ 51.
- Lộ trình 1: Đường Cộng Hòa → Út Tịch → Trường Sa.
- Lộ trình 2: Đường Hoàng Văn Thụ → Phan Thúc Duyện → 18E → Cộng Hoà- Trường Chinh.
Ô tô con đi từ phường Tân Mỹ qua phường Cát Lái chọn lộ trình không đi qua cầu Phú Mỹ để vào vòng xoay Mỹ Thuỷ: Đường Huỳnh Tấn Phát – Nguyễn Văn Linh → cầu Tân Thuận → Nguyễn Tấn Thành → cầu Khánh Hội → Tôn Đức Thắng → cầu Ba Son → R12 → Tố Hữu → Nguyễn Cơ Thạch → Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống → vòng xoay Mỹ Thủy (hoặc đi theo lộ trình mong muốn vào đường dẫn cao tốc từ nút giao An Phú).
- Lộ trình 1:
+ Hướng Vĩnh Lộc đi Nguyễn Thị Tú: Đường Vĩnh Lộc → Lại Hùng Cường → Võ Văn Vân → Liên ấp 3-4 - Đường Ranh Bình Tân - Liên khu 4-5 → KDC Vĩnh Lộc → Nguyễn Thị Tú.
+ Hướng Nguyễn Thị Tú đi Vĩnh Lộc: Đường Nguyễn Thị Tú → Đường số 5 KCN Vĩnh Lộc → Đường số 7 KCN Vĩnh Lộc → Thới Hòa → Quách Điêu → Dân Công Hỏa Tuyến → Kênh Trung ương → Vĩnh Lộc.
- Lộ trình 2:
+ Hướng Vĩnh Lộc đi Nguyễn Thị Tú: Đường Vĩnh Lộc → Lại Hùng Cường → Võ Văn Vân → Đường số 3A (hoặc Đường 3B) → Liên khu 4-5 → KDC Vĩnh Lộc → Nguyễn Thị Tú
+ Hướng Nguyễn Thị Tú đi Vĩnh Lộc: Đường Nguyễn Thị Tú → Đường số 5 KCN Vĩnh Lộc → Đường số 7 KCN Vĩnh Lộc → Thới Hòa → Quách Điêu → Liên Ấp 2_6 → Kênh Trung ương → Vĩnh Lộc.
- Lộ trình 3:
+ Hướng Vĩnh Lộc đi Nguyễn Thị Tú: Đường Vĩnh Lộc → Lại Hùng Cường → Võ Văn Vân → Liên Ấp 123 → Tây Lân → Lê Đức Anh → Nguyễn Thị Tú.
+ Hướng Nguyễn Thị Tú đi Vĩnh Lộc: Đường Nguyễn Thị Tú - Đường số 5 KCN Vĩnh Lộc - Đường số 1 KCN Vĩnh Lộc → Vĩnh Lộc → Phạm Thị Nghĩ → Quách Điêu → Liên ấp 2_6 → Kênh Trung Uơng → Vĩnh Lộc.
- Hướng từ Bình Chánh (cũ) đi Nhà Bè (cũ)
+ Lộ trình 1 (ưu tiên cho xe nhỏ): Đường Nguyễn Văn Linh → rẽ phải vào Lê Văn Lương → tiếp tục đi thẳng về Nhà Bè (cũ).
+ Lộ trình 2 (xe tải, container): Đường Nguyễn Văn Linh → rẽ phải vào Quốc lộ 50 → Nguyễn Bình → Lê Văn Lương → Nhà Bè (cũ).
- Hướng từ Nhà Bè (cũ) đi Bình Chánh (cũ)
+ Lộ trình 1: Đường Lê Văn Lương → Nguyễn Bình → Quốc lộ 50 → Nguyễn Văn Linh.
+ Lộ trình 2 (xe nhỏ): Đường Lê Văn Lương → Nguyễn Văn Linh (qua cầu Rạch Đĩa).
- Hướng từ Quận 4 (cũ) qua Nguyễn Hữu Thọ đi Bình Chánh (cũ): Đường Nguyễn Hữu Thọ → Phạm Hữu Lầu → Huỳnh Tấn Phát → Nguyễn Văn Linh → Bình Chánh.
- Hướng từ Quận 7 (cũ) (Phú Mỹ Hưng) đi Nhà Bè (cũ)
+ Lộ trình 1: Đường Lê Văn Lương → Nguyễn Bình → Nhà Bè.
+ Lộ trình 2: Đường Trần Trọng Cung → Huỳnh Tấn Phát → Nhà Bè.
- Lộ trình 1: Hướng Đồng Nai → Xa lộ Hà Nội → Võ Nguyên Giáp → Đường số 2 → Kha Vạn Cân → Phạm Văn Đồng → Cầu Bình Lợi → Nguyễn Xí → Đinh Bộ Lĩnh → Điện Biên Phủ.
- Lộ trình 2: Hướng Cầu Sài Gòn → Xa lộ Hà Nội → Trần Não → Song Hành → Nguyễn Hoàng → Song hành cao tốc → Đỗ Xuân Hợp → Nguyễn Duy Trinh → Võ Chí Công → Đường D1 → Khu CNC → Xa lộ Hà Nội → Cầu Đồng Nai.
- Lộ trình 1: Đường Phạm Văn Đồng → Nguyễn Xí → Nơ Trang Long → Lê Quang Định → Phạm Văn Đồng.
- Lộ trình 2: Đường Phan Văn Trị → Lê Quang Định → Nơ Trang Long → Nguyễn Xí → Phạm Văn Đồng.
- Lộ trình 3: Đường Phan Văn Trị → Nguyên Hồng → Nguyễn Văn Nghi → Nguyễn Thái Sơn → Nguyễn Văn Đậu → Trường Sa.
- Lộ trình 1: Đường Đinh Tiên Hoàng → rẽ phải Lê Duẩn → rẽ trái Nam Kỳ Khởi Nghĩa → rẽ phải Lê Lợi → đi thẳng Trần Hưng Đạo → rẽ trái Nguyễn Văn Học → qua Cầu Ông Lãnh.
- Lộ trình 2: Đường Nguyễn Tất Thành → rẽ trái Hoàng Diệu → rẽ phải Cầu Calmet → vào đường Calmet → rẽ phải Trần Hưng Đạo → đi thẳng Lê Lợi → rẽ trái Pasteur → rẽ phải Lê Duẩn → rẽ trái Đinh Tiên Hoàng.
- Lộ trình 1: Cộng Hòa → Trường Chinh → Phan Thúc Duyện; Cộng Hòa → Trường Chinh → CMT8.
- Lộ trình 2: Tại nút giao Ấp Bắc – Cộng Hòa, rẽ trái vào Ngô Bệ, di chuyển ra Hoàng Hoa Thám → Trần Quốc Hoàn → 18E → Cộng Hòa.
Ô tô con đi từ cầu Phú Mỹ đến vòng xoay Mỹ Thủy để vào cảng Cát Lái, chọn lộ trình cầu Phú Mỹ → Võ Chí Công → rẽ phải đường số 2 → rẽ trái đường K1 → rẽ phải đường số 8 → đường B → chọn tiếp lộ trình mong muốn rẽ trái vào đường C hoặc đường D hoặc đường A vào Cảng Cát Lái.
- Lộ trình 1: Đường Võ Nguyên Giáp → Cầu Rạch Chiếc → Đường Võ Nguyên Giáp → Xa lộ Hà Nội → Cầu Đồng Nai.
- Lộ trình 2: Đường Mai Chí Thọ → Đồng Văn Cống.
- Lộ trình 3: Đường Trần Não → Mai Chí Thọ hoặc đường Trần Não → Tố Hữu.
- Lộ trình 1: (Không lên cầu Tân Thuận 1, Tân Thuận 2) đi Nguyễn Văn Linh → rẽ phải Nguyễn Hữu Thọ → cầu Kênh Tẻ → Khánh Hội → rẽ phải Hoàng Diệu → rẽ trái Cầu Ông Lãnh → Nguyễn Thái Học → rẽ phải Trần Hưng Đạo → đi thẳng Lê Lợi → rẽ trái Pasteur → rẽ phải Lê Duẩn → rẽ trái Đinh Tiên Hoàng.
- Lộ trình 2: Đường Tôn Đức Thắng → rẽ phải Hàm Nghi → rẽ trái Trần Hưng Đạo → rẽ trái Nguyễn Thái Học → Cầu Ông Lãnh → rẽ phải Hoàng Diệu → rẽ trái Khánh Hội → Cầu Kênh Tẻ → Nguyễn Hữu Thọ → rẽ trái Nguyễn Thị Thập → rẽ trái Nguyễn Văn Linh.
- Lộ trình 1: Cầu Chữ Y → Nguyễn Thị Tần → Phạm Thế Hiển → Phạm Hùng → Nguyễn Văn Linh.
- Lộ trình 2: Đường 9A → đường số 4 → cầu Him Lam → Nguyễn Thị Thập → Nguyễn Hữu Thọ.
- Lộ trình 1: Đường Trường Chinh → Cộng Hòa → Tân Hải → Trường Chinh → CMT8 .
- Lộ trình 2: Đường Trường Chinh → Hẻm 508 → Cộng Hoà.
- Lộ trình 1: ĐườngPhạm Văn Đồng → Nguyễn Xí → Ung Văn Khiêm → Nguyễn Hữu Cảnh → cầu Thủ Thiêm.
- Lộ trình 2: Quốc lộ 13 → Cầu Bình Lợi → Nguyễn Xí → Nơ Trang Long → Phan Đăng Lưu → Lê Văn Duyệt.
- Lộ trình 3: Quốc lộ 13 → Đinh Bộ Lĩnh → Nguyễn Xí → Nơ Trang Long → Phan Đăng Lưu → Lê Văn Duyệt.
- Lộ trình 1: Đường Điện Biên Phủ → Nguyễn Văn Thương → Ung Văn Khiêm → Quốc lộ 13 → Đinh Bộ Lĩnh → Nguyễn Xí → Phạm Văn Đồng.
- Lộ trình 2: Đường Nguyễn Hữu Cảnh → cầu Thủ Thiêm → Xa lộ Hà Nội → Tô Ngọc Vân → Phạm Văn Đồng.
- Lộ trình 3: Đường Điện Biên Phủ → Trường Sa.
- Hướng từ Bến xe Quận 8 về Nguyễn Văn Linh: Cầu Nhị Thiên Đường → Phạm Thế Hiển → Cầu Rạch Ông → 903 Trần Xuân Soạn ra Đường Đ1 → Nguyễn Văn Linh hoặc 903 Trần Xuân Soạn → Nguyễn Thị Thập → Nguyễn Văn Linh
- Hướng từ Cầu Chánh Hưng ra Nguyễn Văn Linh: Cầu Chánh Hưng → rẽ phải Lê Quyên → rẽ phải Dương Quang Đông → Phạm Thế Hiển → Cầu Rạch Ông → 903 Trần Xuân Soạn ra Đường Đ1 → Nguyễn Văn Linh hoặc 903 Trần Xuân Soạn → Nguyễn Thị Thập → Nguyễn Văn Linh
- Hướng từ Quận 7 (cũ) về Bình Chánh (cũ): Đường Nguyễn Văn Linh → rẽ phải Phạm Hùng → rẽ trái Tạ Quang Bửu → rẽ phải Quốc lộ 50 → rẽ trái Phạm Thế Hiển → rẽ trái Trịnh Quang Nghị → rẽ phải Nguyễn Văn Linh hoặc đi thẳng Phạm Thế Hiển ra Nguyễn Văn Linh (cầu Cần Giuộc).
- Lộ trình 1: Đường Điện Biên Phủ → Nguyễn Văn Thương → Ung Văn Khiêm → Quốc lộ 13 → Đinh Bộ Lĩnh → Nguyễn Xí → Phạm Văn Đồng.
- Lộ trình 2: Đường Nguyễn Hữu Cảnh → cầu Sài Gòn → Xa lộ Hà Nội → Phạm Văn Đồng.
- Lộ trình 3: Đường Ung Văn Khiêm → Nguyễn Hữu Cảnh → cầu Thủ Thiêm.
- Lộ trình 1: Ngã năm Phước Kiến (Quốc lộ 13) → ĐT744 (Nguyễn Chí Thanh) → Ngã tư Phú Thứ → Bến đò Cá Lăng → Củ Chi → Tỉnh lộ 15 (chỉ dành cho xe mô tô).
- Lộ trình 2: Ngã năm Phước Kiến (Quốc lộ 13) → ĐT744 (Nguyễn Chí Thanh) → cầu Bến Súc → Tỉnh lộ 15.
- Lộ trình 1: Hầm sông Sài Gòn → Mai Chí Thọ → Võ Nguyên Giáp → Đỗ Mười → Cầu Đồng Nai → Đồng Nai
- Lộ trình 2: Cầu Phú Mỹ → Võ Chí Công → đi thẳng qua Vòng xoay Phú Hữu → Võ Chí Công → đi thẳng qua Vòng xoay Liên Phương → rẽ trái đường D1 → Khu Công nghệ cao → rẽ phải Võ Nguyên Giáp → đi thẳng Đỗ Mười → cầu Đồng Nai → Đồng Nai.
- Lộ trình 3: Cầu Phú Mỹ → Võ Chí Công → rẽ phải Vòng xoay Mỹ Thủy → Nguyễn Thị Định → cuối đường vào Phà Cát Lái → Đồng Nai.
- Lộ trình 1 (dành cho xe mô tô và ô tô con): Tỉnh lộ 15 → Huỳnh Thị Bẳng → Nguyễn Thị Chắc → Cá Lăng → bến đò Cá Lăng → ĐT744.
- Lộ trình 2: Đường Bình Mỹ → Hà Duy Phiên → Đặng Thúc Vịnh → Trịnh Thị Dối → Bùi Công Trừng → Hà Huy Giáp → cầu Phú Long.
- Lộ trình 3 (chỉ dành cho xe mô tô): Hà Duy Phiên → đường số 169 → bến đò Bà Lụa → Phan Bội Châu, phường Phú Thọ.
- Lộ trình 1: Mai Chí Thọ → Đồng Văn Cống → Nguyễn Thị Định.
- Lộ trình 2: Song hành cao tốc → Đỗ Xuân Hợp → Nguyễn Duy Trinh → Nguyễn Thị Định.
- Lộ trình 3: Khu Công nghệ cao → Võ Chí Công → Nguyễn Thị Định.
- Lộ trình 1: Nếu vòng xoay An Lạc bị ùn tắc giao thông: các phương tiện đi từ Bến xe Miền Tây rẽ trái ra đường Kinh Dương Vương → rẽ trái vào đường Hồ Học Lãm → rẽ phải ra đường Lê Khả Phiêu → rẽ phải đến đường Lê Đức Anh (Quốc lộ 1 cũ).
- Lộ trình 2: Nếu ùn xe kéo dài từ Vòng xoay An Lạc qua khỏi giao lộ đường Kinh Dương Vương + Hồ Học Lãm: các phương tiện đi từ Bến xe Miền Tây rẽ trái ra đường Kinh Dương Vương → rẽ phải vào đường Tên Lửa → rẽ trái vào đường Trần Văn Giàu → đến đường Lê Đức Anh (Quốc lộ 1 cũ).
- Lộ trình 1: Hầm sông Sài Gòn → Mai Chí Thọ → Võ Nguyên Giáp → Đỗ Mười → Cầu Đồng Nai → Đồng Nai
- Lộ trình 2: Cầu Sài Gòn → Điện Biên Phủ → rẽ phải Quốc lộ 13 → Cầu Bình Triệu → đi thẳng Quốc lộ 13 → rẽ phải Vòng xoay Bình Phước → Đỗ Mười → rẽ trái Vòng xoay Linh Xuân → Hoàng Cầm → Quốc lộ 1K → Đồng Nai
- Lộ trình 3: Cầu Phú Mỹ → Võ Chí Công → đi thẳng qua Vòng xoay Phú Hữu → Võ Chí Công → đi thẳng qua Vòng xoay Liên Phương → rẽ trái đường D1 → Khu Công nghệ cao → rẽ phải Võ Nguyên Giáp → đi thẳng Đỗ Mười → cầu Đồng Nai → Đồng Nai.
- Lộ trình 4: Cầu Phú Mỹ → Võ Chí Công → rẽ phải Vòng xoay Mỹ Thủy → Nguyễn Thị Định →cuối đường vào Phà Cát Lái → Đồng Nai (*Lưu ý: từ 5h đến 21h mỗi chuyến cách nhau 10 phút, từ 21h đến 5h sáng hôm sau, mỗi chuyến cách nhau 30 phút)
- Lộ trình 5: Cầu Khánh Hội → Nguyễn Tấn Thành → Cầu Tân Thuận 2 → Nguyễn Văn Linh →Huỳnh Tấn Phát → Phà Bình Khánh → Cần Giờ → Bến Phà Cần Giờ → Vũng Tàu
- Lộ trình 1: Tại Km 65+500 Quốc lộ 51 (phường Bà Rịa, TPHCM) → rẽ phải theo đường Nguyễn Hữu Thọ → Hùng Vương → Vòng xoay Hòa Long rẽ trái → Quốc lộ 56 → Đồng Nai → Quốc lộ 1A → TPHCM.
- Lộ trình 2: Tại Km 62 Quốc lộ 51 (phường Long Hương, TPHCM): Theo đường Nguyễn Hữu Cảnh rẽ trái → Lê Trọng Tấn rẽ phải → Văn Tiến Dũng rẽ trái → Đường 3/2 rẽ phải → đường tránh Quốc lộ 56 → vòng xoay Hòa Long mới rẽ trái → Quốc lộ 56 → Đồng Nai → Quốc lộ 1A → TPHCM.
- Lộ trình 3: Tại Km 54 Quốc lộ 51 (phường Tân Hoà, TPHCM): Theo đường ngã ba Hội Bài - Châu Pha → đường số 1→ Vòng xoay Đức Mỹ rẽ trái → QL56 → Đồng Nai → Quốc lộ 1 → TPHCM.
- Lộ trình 4: Tại Km 44+300 Quốc lộ 51 (phường Phú Mỹ, TP.HCM) Theo đường Cách mạng tháng Tám → ngã ba Tóc Tiên rẽ trái → ngã tư Hắc Dịch + Võ Văn Kiệt → rẽ phải Võ Văn Kiệt → Đường Bình Giã → vòng xoay Ngãi Giao rẽ trái → Quốc lộ 56 → Đồng Nai → Quốc lộ 1A → TP.HCM.
- Lộ trình 5: Tại Km 43 Quốc lộ 51 (phường Phú Mỹ, TPHCM): Theo đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao → Võ Văn Kiệt → Bình Giã → vòng xoay Ngãi Giao rẽ trái → Quốc lộ 56 → Đồng Nai → Quốc lộ 1A → TPHCM.
- Lộ trình 1: Cầu Bình Điền → Nguyễn Hữu Trí → Tân Túc → Bình Thuận_Chợ Đệm → Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận (hoặc đi thẳng → Lê Khả Phiêu - Quốc Lộ 1) → các tỉnh Miền Tây.
- Lộ trình 2: Cầu Chợ Đệm → Nguyễn Hữu Trí → Bùi Thanh Khiết Bình Thuận_Chợ Đệm → Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận (hoặc đi thẳng → Lê Khả Phiêu - Quốc Lộ 1) → các tỉnh Miền Tây.
- Lộ trình 3: Đường Võ Trần Chí → Bình Thuận - Chợ Đệm → Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận → các tỉnh Miền Tây (hoặc → Bùi Thanh Khiết → Lê Khả Phiêu - Quốc Lộ 1 → các tỉnh Miền Tây).
- Lộ trình 4: Đường Nguyễn Văn Linh → Bình Thuận - Chợ Đệm → Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận → các tỉnh Miền Tây; hoặc →Tân Túc (Bùi Thanh Khiết) → Lê Khả Phiêu (Quốc Lộ 1) → các tỉnh Miền Tây.