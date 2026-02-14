Nhìn lại hành trình “Ngân hàng Hạnh phúc” của SHB: Khi dự án CSR trở thành nguồn cảm hứng cộng đồng

Tại WeChoice Awards 2025, “Ngân hàng Hạnh phúc” được vinh danh trong Top 5 Dự án CSR truyền cảm hứng, không chỉ mang ý nghĩa của một giải thưởng, đó là điểm dừng chân để nhìn lại một chặng đường dài mà SHB đã bền bỉ theo đuổi: Biến trách nhiệm xã hội thành một hành trình gieo hạnh phúc bền vững, mỗi hạt mầm tử tế đều được chăm sóc để nảy mầm thành sự thay đổi thực chất trong đời sống người dân.

Năm 2026, SHB sẽ phát triển “Ngân hàng Hạnh phúc” trở thành một dự án cộng đồng nơi hạnh phúc được gửi gắm, trao nhận và “sinh sôi”. Mỗi người, mỗi doanh nghiệp và cộng đồng có thể chung tay “tích điểm hạnh phúc” bằng nhiều hình thức khác nhau và sau đó chuyển đổi thành những món quà đến đúng người mong muốn, bằng sự chăm chút tỉ mỉ, bằng nguồn lực xã hội của chính sản phẩm của doanh nghiệp trong hệ sinh thái nền tảng.

Qua đó, SHB mong muốn gắn kết nhất quán các hoạt động an sinh xã hội, phát triển văn hóa doanh nghiệp của ngân hàng, lan tỏa hạnh phúc từ nội bộ tới cộng đồng, kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị đồng hành tham gia vào nền tảng “Ngân hàng Hạnh phúc”.

SHB đặt con người và văn hóa làm nền tảng, lấy công nghệ và đổi mới là động lực để tăng tốc, kết nối; và phát triển bền vững, ngân hàng xanh là mục tiêu dài hạn, góp phần tạo dựng những giá trị vượt thời gian.

Từ những hành động thiết thực đến dấu ấn cộng đồng trên khắp cả nước

Trong suốt quá trình triển khai, Ngân hàng Hạnh phúc của SHB đã chọn cho mình một lối đi riêng. Thay vì những hoạt động mang tính thời điểm hay những chiến dịch truyền thông rầm rộ nhưng chóng vánh, SHB kiên trì tạo ra các tác động lâu dài. Mục tiêu của dự án không chỉ là hỗ trợ trước mắt, mà hướng đến việc giúp cộng đồng có nền tảng ổn định để tự xây dựng tương lai lâu dài.

Dấu ấn rõ nét của dự án chính là sự hiện diện kịp thời tại những "điểm nóng" khó khăn. Khi thiên tai ập đến, SHB vừa hỗ trợ nhu yếu phẩm khẩn cấp vừa chú trọng vào việc tái thiết. Hàng loạt căn nhà ở kiên cố đã được dựng lên từ những đống đổ nát, những ngôi trường mới khang trang mọc lên giữa vùng cao khó khăn, trẻ em không phải gián đoạn giấc mơ con chữ. Đặc biệt, chiến dịch đồng hành cùng các địa phương trong hành trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã giúp nhiều gia đình có được chỗ "an cư" đúng nghĩa, họ có thể yên tâm để bắt đầu lại cuộc sống mới.

Song song đó, mảng giáo dục và y tế cũng được SHB đặc biệt chú trọng. Những suất học bổng dài hạn, những đợt thăm khám sức khỏe miễn phí và trang thiết bị y tế hiện đại được trao tặng đã mở ra cơ hội cho những mảnh đời yếu thế.

Bên cạnh hỗ trợ vật chất, dự án còn chú trọng đến đời sống tinh thần thông qua các chiến dịch như “Gieo Hạnh phúc” hay “Hạnh phúc là người Việt Nam”. Các chiến dịch này chính là sợi dây kết nối cộng đồng. Đó là những câu chuyện về tình người được viết tiếp, là nụ cười của cụ già neo đơn khi nhận được sự quan tâm, là ánh mắt lấp lánh của những người lao động nghèo khi cảm thấy mình không bị bỏ lại phía sau.

SHB đã thành công trong việc đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi hoạt động. Mỗi dự án đều hướng đến mục tiêu cốt lõi, giúp cộng đồng tự tin đứng dậy, tự chủ và tiếp tục xây dựng cuộc sống bền vững hơn. Chính sự bền bỉ, "mưa dầm thấm lâu" ấy đã đưa dự án vượt xa khỏi khuôn khổ của một chương trình CSR thông thường, trở thành một phần trong câu chuyện chung về sự tử tế mỗi ngày tại Việt Nam.

Hành trình tại WeChoice: Khi cộng đồng cùng gọi tên một dự án vì hạnh phúc chung

Sự lan tỏa mạnh mẽ của dự án đã được minh chứng tại giải thưởng WeChoice Awards 2025. Ngay từ khi hạng mục Dự án CSR truyền cảm hứng được công bố, "Ngân hàng Hạnh phúc" của SHB đã nhanh chóng trở thành một tâm điểm chú ý trên bản đồ bình chọn.

Điều khiến dự án này nhận được sự đồng cảm lớn từ công cộng đồng chính là sự "thấu cảm". SHB không làm thương hiệu thông qua từ thiện, mà họ làm từ thiện bằng sự thấu hiểu. Trong bối cảnh nhiều dự án xã hội chỉ xuất hiện theo mùa vụ, sự kiên trì đồng hành cùng người dân trong những giai đoạn khó khăn nhất từ đại dịch, bão lũ đến những khó khăn kinh tế đã tạo nên một niềm tin vững chắc.

Tại sao SHB lại chọn cái tên "Ngân hàng Hạnh phúc"? Có lẽ bởi vì tại SHB, hạnh phúc được coi là một loại "tài sản" quý giá nhất mà họ muốn cùng khách hàng và cộng đồng tích lũy. Trong một ngân hàng tài chính, người ta gửi tiền và nhận lại lãi suất nhưng tại "Ngân hàng Hạnh phúc", thứ được gửi đi là sự sẻ chia và thứ nhận về là sự thay đổi tích cực của xã hội.

Nhìn lại chặng đường đã qua, "Ngân hàng Hạnh phúc" của SHB đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình. Dự án đã khơi gợi được lòng trắc ẩn và tinh thần tương thân tương ái trong mỗi cá nhân, nhắc nhở chúng ta rằng: Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, sự tử tế vẫn luôn là sợi dây bền chặt nhất gắn kết con người với con người.

Hạnh phúc có thể được gieo trồng từ những hành động nhỏ nhất, và khi được chăm sóc bằng sự bền bỉ của một tập thể tâm huyết, nó sẽ nở hoa rực rỡ trên khắp mọi miền Tổ quốc. Câu chuyện về "Ngân hàng Hạnh phúc" của SHB sẽ còn được viết tiếp, truyền cảm hứng cho nhiều doanh nghiệp khác cùng chung tay, để Việt Nam không chỉ phát triển về kinh tế mà còn giàu có về tình người.