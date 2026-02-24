"Biển" người ùn ùn đổ về Ninh Bình đi chợ "mua may, bán rủi" lúc nửa đêm

Tối 23 rạng ngày 24-2 (tức tối ngày mùng 7 rạng sáng 8 tháng Giêng) tại xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra phiên chợ Viềng, phiên chợ độc đáo mỗi năm chỉ họp duy nhất 1 lần thu hút hàng vạn người dân, du khách đi chợ.

Biển người đổ về chợ Viềng - phiên chợ họp duy nhất 1 buổi trong năm để "mua may, bán rủi"

Với quan niệm đến chợ mua được một món đồ trong giờ phút khai chợ lúc nửa đêm sẽ gặp nhiều may mắn trong năm mới, ngay từ chiều ngày 23-2, hàng vạn người đã đổ về chợ Viềng khiến cho tuyến đường vào chợ, về Phủ Dầy, phủ Tiên Hương và phủ Vân Cát chật kín người.

Chợ Viềng gắn với quần thể di tích Phủ Dầy, nơi thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh - một trong bốn vị thánh "Tứ bất tử" của dân gian Việt Nam. Không chỉ là điểm đến tâm linh, chợ bán nhiều mặt hàng từ cây giống, nông cụ, đồ gia dụng, những món đồ cũ đã qua tay bao người. Chính vì thế, Chợ Viềng lắng sâu những cuộc trao gửi ân tình giữa con người với con người, giữa con người với đất trời.

Với quan niệm đi chợ Viềng mua một món đồ để được may mắn cả năm, làm ăn thuận buồm xuôi gió nên phiên chợ được hàng vạn người tìm đến

Theo dân gian, đúng giờ Tý (từ 23 giờ đêm hôm trước đến 1 giờ sáng hôm sau), chúa Liễu Hạnh sẽ hiển linh, khi đó cầu xin mới thành. Chính vì quan niệm này, du khách khắp nơi cố chen chân vào lễ ở phủ Dầy và đi chợ Viềng mua một món đồ để "cả năm may mắn, thuận buồm xuôi gió".

Chợ Viềng có không gian trải dài khoảng 6 km, nằm trên địa bàn hai xã Vụ Bản và Hiển Khánh. Du khách về trẩy hội kết hợp tham quan, mua sắm tại chợ và dâng hương tại quần thể di tích Phủ Dầy

Theo ban tổ chức, Chợ Viềng Xuân 2026 dự kiến đón khoảng 80.000 người dân, du khách cao hơn gấp đôi những năm trước.

Để phiên chợ diễn ra an toàn, xã Vụ Bản đã thành lập Ban chỉ đạo và Ban tổ chức chung nhằm điều hành thống nhất, đồng bộ các hoạt động lễ hội. Trong đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Ai đến chợ cũng phải tìm mua cho mình một món đồ đề cầu may mắn, bình an

Các gian hành bán nông cụ, đồ cổ, cây cối, dao kéo là những mặt hàng nhiều nhất ở chợ

Phiên chờ không có trả giá, mặc cả, người mua, người bán ai cũng rất vui vẻ

Dòng người ken đặc tại chợ Viềng tối 7 rạng ngày 8 Tết

Không khí rộn ràng, vui vẻ lan tỏa khắp các gian hàng trong phiên chợ

Người dân khi ra về ai cũng vui vẻ với món đồ mà mình đã mua được

Không chỉ "mua may, bán rủi", người dân, du khách đến chợ còn tới các phủ để cầu may mắn, bình an.