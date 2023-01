Người dân chen chân về Phủ Dầy dâng lễ, tham gia phiên Chợ Viềng "mua may bán rủi" trong đêm

Hầu hết mọi người đi Chợ Viềng đều chung một ý niệm là mua may, bán rủi để năm mới được bình an và may mắn. Vì thế, không ai đặt nặng vấn đề lời lãi. Người bán chớ nói thách cao, người mua cũng không nên mặc cả nhiều để tránh xui xẻo hay làm mất đi tính tâm linh của phiên chợ.