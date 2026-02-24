"Thảo Gà" là ai? Sự thật về anh chàng bán quần áo online trở thành CEO chuỗi cửa hàng kim cương chỉ sau 2 năm

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, từ một người chuyên bán quần áo và làm vlog mưu sinh, Trần Xuân Thảo (biệt danh Thảo Gà) đã có màn "lột xác" ngoạn mục, nghiễm nhiên ngồi vào chiếc ghế giám đốc của một thương hiệu kim cương có tiếng. Sở hữu 5 cơ sở hoành tráng từ Việt Nam sang đến tận Campuchia cùng cuộc sống bủa vây bởi đồ hiệu, siêu xe, chàng trai 28 tuổi này đang khiến nhiều người không khỏi tò mò về khối tài sản thực sự cũng như hành trình thăng tiến thần tốc của mình.

Cú "quay xe" khét lẹt: Bỏ bán quần áo, mở công ty kim cương tiền tỷ

Trong giới buôn bán kim cương và trang sức xa xỉ dạo gần đây, cái tên Trần Xuân Thảo (hay còn được biết đến với nickname Thảo Gà, sinh năm 1998) không còn quá xa lạ. Dù tuổi đời còn rất trẻ, chàng trai này đã nắm trong tay vị trí Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Lục Hỷ Luxury - một doanh nghiệp chuyên mua bán vàng, trang sức, đá quý và đồng hồ cao cấp.

Tuy nhiên, điều khiến dân tình chú ý nhất chính là quá khứ của vị CEO 9X này. Ít ai biết, trước khi khoác lên mình những bộ suit đắt tiền và bàn chuyện kim cương, Xuân Thảo từng bôn ba với đủ thứ nghề. Anh chàng từng có thời gian dài làm vlogger và bán quần áo. Công việc kinh doanh thời trang này vẫn được Thảo duy trì cho đến tận những tháng cuối năm 2023. Thế nhưng, chỉ vài tháng sau đó, một bước ngoặt lớn đã xảy ra.

Theo báo Tri thức & cuộc sống đưa tin, tháng 3/2024, Lục Hỷ Luxury chính thức được thành lập với trụ sở chễm chệ ngay tại phường Bến Thành, Quận 1 (TP.HCM). Theo dữ liệu từ cổng thông tin quốc gia, thời điểm mới ra mắt, công ty đăng ký mức vốn điều lệ là 5 tỷ đồng. Trong đó, Trần Xuân Thảo chứng minh tiềm lực khi góp tới 4,5 tỷ đồng (nắm giữ 90% tỷ lệ), phần còn lại do một cá nhân khác là Dương Cát Minh Châu đóng góp (sau này đến tháng 7/2025 đã chuyển nhượng lại cho cổ đông Trần Thị Thùy Dung). Từ một người bán quần áo, chàng trai 28 tuổi chính thức bước chân vào giới thượng lưu với danh xưng CEO công ty đá quý.

Tốc độ mở chuỗi "như vũ bão" vươn tầm biên giới

Kinh doanh trang sức đắt đỏ chưa bao giờ là sân chơi dễ dàng, nhưng cách Thảo Gà mở rộng địa bàn lại khiến nhiều người trong giới kinh doanh cũng phải dè chừng vì tốc độ quá nhanh. Ngay trong năm đầu tiên thành lập, nam CEO đã cho khai trương liền tù tì 3 cửa hàng lớn đặt tại 3 thành phố trọng điểm: TP.HCM, Hà Nội và Cần Thơ.

Chưa dừng lại ở đó, đà mở rộng tiếp tục được giữ vững sang năm thứ hai. Tháng 4/2025, cửa hàng thứ 4 tại TP.HCM đi vào hoạt động. Đáng nể hơn, tham vọng của chàng trai sinh năm 1998 không chỉ bó hẹp ở thị trường trong nước. Đến tháng 8/2025, Thảo Gà chính thức "mang chuông đi đánh xứ người" khi khai trương chi nhánh thứ 5 tại Bavet (Campuchia) - khu vực sầm uất nằm ngay đối diện cửa khẩu Mộc Bài.

Dẫu vậy, tính đến hiện tại, trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, người đại diện pháp luật Trần Xuân Thảo của Công ty TNHH Lục Hỷ Luxury tại Cần Thơ đã không còn hoạt động, tình trạng hiển thị "Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại".

Cuộc sống "phủ lụa": Mua xe tiền tỷ, bóc giá outfit toát mồ hôi hột

Song song với việc kinh doanh phát đạt, hình ảnh cá nhân của CEO Trần Xuân Thảo trên mạng xã hội cũng được nâng cấp một cách triệt để. Chàng trai 28 tuổi không ngần ngại "flex" cuộc sống vương giả, ngập mùi tiền với những món đồ mà người bình thường có cày cuốc cả đời cũng khó lòng chạm tới.

Trước đây, Thảo Gà tiết lộ bản thân đã dọn về sinh sống tại khu căn hộ hàng hiệu hạng sang Grand Marina - mảnh đất vàng đắc địa bậc nhất TP.HCM với view nhìn thẳng ra sông Sài Gòn, nơi vốn chỉ dành cho giới siêu giàu. Hiện tại, trên trang cá nhân, Thảo Gà vẫn cập nhật cuộc sống sang chảnh của mình tại Campuchia.

Không chỉ ở nhà sang, Thảo Gà còn thể hiện độ chịu chơi khi vào tháng 4/2025, anh khoe hẳn biên bản thỏa thuận chốt đơn chiếc "chuyên cơ mặt đất" Toyota Alphard 2025. Được biết, giá niêm yết của dòng xe này tại Việt Nam đã rơi vào khoảng 4,5 đến hơn 4,6 tỷ đồng, chưa kể các chi phí lăn bánh đắt đỏ khác.

Thú vui xa xỉ của vị CEO trẻ còn nằm ở những món phụ kiện đeo trên người. Thảo Gà là một tín đồ của đồng hồ hàng hiệu, điển hình là chiếc Rolex Datejust 36 trị giá khoảng 404 triệu đồng được anh hân hoan khoe đã "order" thành công.

Trong một lần ngẫu hứng "bóc giá" trang phục thường ngày, chàng trai 9X khiến cõi mạng phải choáng váng thực sự: Quần tây sương sương 1,1 triệu, áo sơ mi Burberry 11 triệu, thắt lưng Louis Vuitton 16 triệu đồng nhưng điểm nhấn là chiếc mặt dây lưng bằng vàng nguyên khối đính kim cương giá lên tới 180 triệu. Chưa kể, trên tay anh là chiếc đồng hồ Rolex ngót nghét 300 triệu, đeo kính mắt họa tiết vàng, đến cả chiếc móc khóa ô tô Mercedes cũng phải làm bằng vàng 18K cho "tông xuyệt tông".

Nhìn vào khối tài sản kếch xù và cơ ngơi kinh doanh đồ sộ hiện tại, khó ai có thể hình dung đây từng là anh chàng bán quần áo chỉ cách đây chưa đầy 2 năm. Dù thế nào, sự phất lên nhanh chóng của "Thảo Gà" vẫn đang là một chủ đề đầy sức hút và gây tò mò trên mạng xã hội.