52 giây ám ảnh đầu năm mới: Cú nổ chát chúa khiến 2 người thương vong tại Hưng Yên

Theo hình ảnh từ camera, thời điểm xảy ra sự việc, người thợ đang tiến hành hàn xì phần đáy của bình nén khí thì bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn. Lực nổ mạnh khiến các vật dụng xung quanh bị hất văng ra xa. Những người có mặt tại hiện trường hoảng loạn, tiếng la hét thất thanh vang lên. Chỉ vài giây sau, người dân xung quanh lập tức chạy tới hỗ trợ.

Clip ghi lại hiện trường sự việc

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, ngày 21/02, anh N.V.H, sinh năm 1982, trú tại thôn Đông, xã Ái Quốc, tỉnh Hưng Yên mang một bình nén khí hơi dùng để bơm xe, cao khoảng 145 cm, đường kính 80cm, bị rò rỉ hơi ở đáy bình đến nhà ông N.C.H, sinh năm 1955, trú tại thôn Trình Trung Đông, xã Tiền Hải, làm nghề hàn xì để sửa chữa.

Đến khoảng 09h30 ngày 23/02/2026, khi ông N.C.H đang hàn phần đáy bình và anh N.V.H đứng hỗ trợ thì bình nén khí bất ngờ phát nổ.

Hậu quả, ông N.C.H bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đến khoảng 11h30 cùng ngày thì tử vong. Anh N.V.H cũng bị thương và đang được điều trị.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra trực tiếp chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.