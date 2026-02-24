Ruộng dưa hấu hơn 200 tấn bị bỏ thối vì tranh chấp dân sự

UBND xã Ia Mơ tiến hành giải quyết hòa giải theo nội dung đơn đề nghị của những người liên quan, nhưng các bên liên quan đến dự chỉ 3 người, còn lại vắng mặt không đến để tham dự. Việc này dẫn đến buổi làm việc giải quyết vụ việc không có kết quả.
Việc hòa giải thỏa thuận giữa các bên không thành, trong khi dưa hấu đã đến kỳ thu hoạch và số tiền được chuyển giữa các bên thỏa thuận có giá trị lớn nên UBND xã đã đề nghị các bên liên quan có quyền khởi kiện ra tòa án để giải quyết tranh chấp theo đúng quy định.
Nắng nóng ở vùng Ia Mơ càng làm dưa hấu nhanh hỏng, gây thiệt hại lớn, bởi đầu tư mỗi ha với lượng công và số tiền lớn.
Người dân tới lựa các quả dưa hấu còn dùng được.
Trâu bò tới ăn dưa hấu.
Dưa hấu bị hư hỏng hoàn toàn do đã tới kỳ thu hoạch.
Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong ngày 24/2, toàn bộ dưa hấu trên diện tích 24 ha đã hư hỏng hoàn toàn, không thể sử dụng.
Cảnh dưa hấu chín thối, không ai tới thu hoạch khiến mọi người đều nhói lòng.
Trước vụ dưa, UBND xã Ia Mơ đã có văn bản khuyến cáo người dân trong việc trồng, canh tác dưa hấu, trong đó có việc chú trọng tới các hợp đồng pháp lý, thoả thuận mua bán.
Vô số quả dưa hấu lớn bị bỏ không trên ruộng dưa.
Ruộng dưa 24 ha không ai thu hoạch.