Ruộng dưa hấu hơn 200 tấn bị bỏ thối vì tranh chấp dân sự

Tiền Lê, Theo tienphong.vn 14:39 24/02/2026
Do tranh chấp dân sự giữa 7 người, không tìm được "tiếng nói chung" về việc thu mua trên địa bàn xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai nên hơn 200 tấn dưa hấu quá thời gian đến kỳ thu hoạch bị bỏ không, trâu bò tới ăn, lãng phí.

Ruộng dưa hấu hơn 200 tấn bị bỏ thối vì tranh chấp dân sự- Ảnh 1.

UBND xã Ia Mơ tiến hành giải quyết hòa giải﻿ theo nội dung đơn đề nghị của những người liên quan, nhưng các bên liên quan đến dự chỉ 3 người, còn lại vắng mặt không đến để tham dự. Việc này dẫn đến buổi làm việc giải quyết vụ việc không có kết quả.

Ruộng dưa hấu hơn 200 tấn bị bỏ thối vì tranh chấp dân sự- Ảnh 2.

Ruộng dưa hấu hơn 200 tấn bị bỏ thối vì tranh chấp dân sự- Ảnh 3.

Ruộng dưa hấu hơn 200 tấn bị bỏ thối vì tranh chấp dân sự- Ảnh 4.

Việc hòa giải thỏa thuận giữa các bên không thành, trong khi dưa hấu đã đến kỳ thu hoạch và số tiền được chuyển giữa các bên thỏa thuận có giá trị lớn nên UBND xã đã đề nghị các bên liên quan có quyền khởi kiện ra tòa án để giải quyết tranh chấp theo đúng quy định.

Ruộng dưa hấu hơn 200 tấn bị bỏ thối vì tranh chấp dân sự- Ảnh 5.

Nắng nóng ở vùng Ia Mơ càng làm dưa hấ﻿u nhanh hỏng, gây thiệt hại lớn, bởi đầu tư mỗi ha với lượng công và số tiền lớn.

Ruộng dưa hấu hơn 200 tấn bị bỏ thối vì tranh chấp dân sự- Ảnh 6.

Người dân tới lựa các quả dưa hấu còn dùng được.

Ruộng dưa hấu hơn 200 tấn bị bỏ thối vì tranh chấp dân sự- Ảnh 7.

Trâu bò tới ăn dưa hấu.

Ruộng dưa hấu hơn 200 tấn bị bỏ thối vì tranh chấp dân sự- Ảnh 8.

Ruộng dưa hấu hơn 200 tấn bị bỏ thối vì tranh chấp dân sự- Ảnh 9.

Ruộng dưa hấu hơn 200 tấn bị bỏ thối vì tranh chấp dân sự- Ảnh 10.

Ruộng dưa hấu hơn 200 tấn bị bỏ thối vì tranh chấp dân sự- Ảnh 11.

Dưa hấu bị hư hỏng hoàn toàn do đã tới kỳ thu hoạch.

Ruộng dưa hấu hơn 200 tấn bị bỏ thối vì tranh chấp dân sự- Ảnh 12.

Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong ngày 24/2, toàn bộ dưa hấu trên diện tích 24 ha đã hư hỏng hoàn toàn, không thể sử dụng.

Ruộng dưa hấu hơn 200 tấn bị bỏ thối vì tranh chấp dân sự- Ảnh 13.

Ruộng dưa hấu hơn 200 tấn bị bỏ thối vì tranh chấp dân sự- Ảnh 14.

Cảnh dưa hấu chín thối, không ai tới thu hoạch khiến mọi người đều nhói lòng.

Ruộng dưa hấu hơn 200 tấn bị bỏ thối vì tranh chấp dân sự- Ảnh 15.

Ruộng dưa hấu hơn 200 tấn bị bỏ thối vì tranh chấp dân sự- Ảnh 16.

Trước vụ dưa, UBND xã Ia Mơ đã có văn bản khuyến cáo người dân trong việc trồng, canh tác dưa hấu, trong đó có việc chú trọng tới các hợp đồng pháp lý, thoả thuận mua bán.

Ruộng dưa hấu hơn 200 tấn bị bỏ thối vì tranh chấp dân sự- Ảnh 17.

Vô số quả dưa hấu lớn bị bỏ không trên ruộng dưa.

Ruộng dưa hấu hơn 200 tấn bị bỏ thối vì tranh chấp dân sự- Ảnh 18.

Ruộng dưa 24 ha không ai thu hoạch.

