Mạng xã hội tranh luận về dĩa tôm 300.000 đồng ở Phú Quốc dịp Tết

Hai ngày qua, trên các trang Facebook có đông lượng người theo dõi ở Phú Quốc, tỉnh An Giang đã liên tục chia sẻ hình ảnh một dĩa tôm gồm 6 con và phiếu tạm tính tiền, với nội dung: "Sau 4 năm nhà em quay lại Phú Quốc vẫn rất giật mình với dĩa tôm 300k (300.000 đồng) ăn rất tanh, chất lượng đồ ăn k (không) tương xứng với giá tiền".

Hình ảnh dĩa tôm và phiếu tạm tính chia sẻ trên mạng xã hội ở Phú Quốc

Dòng chia sẻ trên của một khách du lịch đến đặc khu Phú Quốc đã nhận được hàng trăm bình luận từ phía cộng đồng mạng, như: "Mình là dân Phú Quốc nên thấy giá cả này là bình thường mà. Thời điểm Tết, tôm rất khan hiếm. Mình là dân ở đây ra chợ Dương Đông mua tôm khoảng 40 con/kg đã là 350.000 đồng/kg rồi, nhưng không có hàng để mua. Tôm trong bill này khoảng chưa tới 20 con/kg có giá khoảng 500.000-600.000 đồng/kg (mùa Tết), chưa kể chế biến và phí phục vụ. Vì vậy, dĩa này giá cả hợp lý trong mùa Tết".

Đồng thuận với ý kiến trên, nhiều tài khoản mạng xã hội cho rằng dịp Tết, vào quán ăn dĩa tôm như thế mà 300.000 đồng là chấp nhận được. Hơn nữa, đây là tôm sú biển chứ không phải tôm sú nuôi nên giá sẽ khác nhau.

Tuy nhiên, cũng có tài khoản mạng xã hội cho rằng: "Giá cũng không phải là cao, nhưng cách trình bày không được tương xứng với giá tiền"; hay "Làm ăn buôn bán kiểu này khách du lịch bỏ chạy hết. 6 con 300.000 đồng thì công nhân lao động sao mà dám ăn"…

Liên quan vụ việc trên, ngày 24-2, trả lời với phóng viên của một cơ quan báo chí, bà Nguyễn Thị Kim Loan - Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc - cho biết UBND đặc khu Phú Quốc đã có chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nếu có trường hợp vi phạm trong việc buôn bán, kinh doanh, gây ảnh hưởng đến du khách.

Qua xác minh, đại diện chủ quán Cơm Niêu 66 (đặc khu Phú Quốc) nói quán có niêm yết giá rõ ràng. Tôm sú loại to ngoài thị trường có giá cao dịp Tết nên việc quán bán dĩa tôm sú 6 con với giá 300.000 đồng là phù hợp.

"Địa phương cũng đã nhắc nhở chủ quán Cơm Niêu 66 bán đồ ăn phải công khai giá rõ ràng, đồ ăn phải đảm bảo chất lượng, an toàn, tránh gây hiểu lầm cho du khách" – bà Loan thông tin.

Dịp Tết vừa qua, tỉnh An Giang đón hơn 1,7 triệu lượt khách (tăng 37% so với cùng kỳ năm 2025); trong đó gần 100.000 lượt khách quốc tế; công suất phòng bình quân đạt khoảng 80% trong dịp Tết.

Tại đặc khu Phú Quốc, lượng khách ước đạt 366.000 lượt, trong đó có hơn 92.000 lượt khách quốc tế; tổng doanh thu du lịch đạt 2.622 tỉ đồng.