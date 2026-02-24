Dòng người TP.HCM đội nắng xoay 3 vòng ở Chùa Ngọc Hoàng, thực hiện nghi thức “chuyển vận” đầu năm

Chùa Ngọc Hoàng được xây dựng vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 để thờ Ngọc Hoàng Thượng đế, theo tín ngưỡng dân gian Trung Hoa. Người dựng chùa là Lưu Minh, một người Hoa gốc Quảng Đông. Trong chùa hiện thờ nhiều tượng như Ngọc Hoàng, Thổ Địa, Thanh Long đại tướng, Phục Hổ đại tướng, Quan Phu Tử, Văn Xương, Thiên Tướng, Thiên Thần và cả tượng Phật.
Năm 1982, chùa gia nhập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đến năm 1984, chùa được đổi tên thành Phước Hải tự, song trong đời sống thường nhật, người dân vẫn quen gọi là Chùa Ngọc Hoàng.
Lễ chuyển vận tại đây thường diễn ra nhộn nhịp từ mùng 8 đến 14 tháng Giêng hằng năm, thu hút hàng nghìn người đến dâng hương, cầu bình an, may mắn và giải hạn. Dù phải chờ đợi lâu và di chuyển chậm giữa dòng người đông đúc, nhiều người vẫn cho rằng đó là sự khởi đầu cần thiết để gửi gắm niềm tin vào một năm mới thuận lợi hơn.