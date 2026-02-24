Dòng người TP.HCM đội nắng xoay 3 vòng ở Chùa Ngọc Hoàng, thực hiện nghi thức “chuyển vận” đầu năm

Clip: Di Anh

Từ sớm, từng dòng người đã nối dài trước cổng chùa, tay nâng lễ vật, kiên nhẫn chờ đến lượt giữa tiết trời nắng nhẹ nhưng bắt đầu oi bức

Theo ghi nhận, để tham gia nghi lễ, người dân phải đăng ký trước và có mặt từ 7h30 sáng. Ngay khi tiếng tụng kinh của các sư thầy vang lên, không khí trở nên trang nghiêm

Dòng người bắt đầu di chuyển theo vòng tròn quanh sân chùa, lần lượt hoàn tất ba vòng quanh khu vực chánh điện với mong muốn “chuyển” vận xấu thành vận tốt trong năm mới

Lượng người đổ về ngày một đông khiến hành trình hoàn tất ba vòng quanh chánh điện kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Nhiều thời điểm, dòng người gần như nhích từng bước

Dù phải di chuyển chậm trong không khí hơi ngột ngạt, phần lớn vẫn giữ trật tự, không chen lấn. Trên gương mặt nhiều người là sự tập trung, thành tâm và kỳ vọng vào một năm hanh thông, bình an

Không chỉ người lớn tuổi, nhiều bạn trẻ và các gia đình cũng tham gia nghi lễ. Một số người đội mâm lễ trên đầu suốt quá trình đi vòng, vừa đi vừa khấn nguyện. Khung cảnh đông đúc nhưng trật tự tạo nên bức tranh sinh động của đời sống tín ngưỡng đầu xuân tại TP.HCM

Chùa Ngọc Hoàng được xây dựng vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 để thờ Ngọc Hoàng Thượng đế, theo tín ngưỡng dân gian Trung Hoa. Người dựng chùa là Lưu Minh, một người Hoa gốc Quảng Đông. Trong chùa hiện thờ nhiều tượng như Ngọc Hoàng, Thổ Địa, Thanh Long đại tướng, Phục Hổ đại tướng, Quan Phu Tử, Văn Xương, Thiên Tướng, Thiên Thần và cả tượng Phật.

Năm 1982, chùa gia nhập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đến năm 1984, chùa được đổi tên thành Phước Hải tự, song trong đời sống thường nhật, người dân vẫn quen gọi là Chùa Ngọc Hoàng.

Lễ chuyển vận tại đây thường diễn ra nhộn nhịp từ mùng 8 đến 14 tháng Giêng hằng năm, thu hút hàng nghìn người đến dâng hương, cầu bình an, may mắn và giải hạn. Dù phải chờ đợi lâu và di chuyển chậm giữa dòng người đông đúc, nhiều người vẫn cho rằng đó là sự khởi đầu cần thiết để gửi gắm niềm tin vào một năm mới thuận lợi hơn.