Khoảnh khắc ám ảnh: Người chồng chắp tay, quỳ lạy bên thi thể vợ dưới gầm xe đầu kéo sau va chạm khiến nhiều người nghẹn lòng

Ngày 14/2, trên mạng xã hội lan truyền những hình ảnh ghi lại hiện trường một vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra tại tỉnh Thanh Hóa, khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, xót xa. Theo thông tin chia sẻ, vụ va chạm giữa một xe ô tô đầu kéo và xe máy đã khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong

Đau lòng hơn, tại hiện trường, một người đàn ông được cho là chồng nạn nhân đã quỳ sụp bên cạnh thi thể vợ, liên tục chắp tay cầu khấn trong trạng thái suy sụp. Khoảnh khắc ấy khiến nhiều người chứng kiến không cầm được nước mắt.

Liên quan đến vụ việc nói trên, theo thông tin trên báo Dân Trí dẫn nguồn từ Công an phường Quang Trung, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h45 cùng ngày. Nạn nhân là bà V.T.T. (SN 1959, trú tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa).

Thời điểm trên, ông L.V.T. (SN 1958) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 36H9-111.x, chở theo vợ là bà V.T.T., lưu thông trên quốc lộ 1A.

Người đàn ông chắp tay cầu khấn, quỳ gối bên cạnh thi thể vợ khiến ai nấy đều đau lòng

Khi đến ngã tư đèn đỏ thuộc tổ dân phố Nguyễn Huệ - Ngọc Trạo, phường Quang Trung, xe máy xảy ra va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát 36H-025.xx, kéo theo rơ-moóc biển kiểm soát 36B-028.xx, do anh Nguyễn Xuân Phúc (SN 1988, trú tại xã Yên Phú, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.

Hậu quả, bà T. tử vong tại chỗ, còn ông T. bị xây xát nhẹ. Công an phường Quang Trung đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, bà T. bị bệnh cao huyết áp. Thời điểm xảy ra tai nạn, ông T. đang chở vợ đi bệnh viện khám bệnh.