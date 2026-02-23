Va chạm liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Hơn 13 giờ chiều 23-2, ô tô 5 chỗ biển số TPHCM chạy trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây, hướng Lâm Đồng đi TPHCM, khi đến đoạn gần nút giao xuống trạm dừng nghỉ Đại Phú (xã Xuân Định, tỉnh Đồng Nai), xe này va chạm với ô tô chạy cùng chiều phía trước.
Chưa dừng lại, ô tô 5 chỗ tiếp tục lao lên tông thêm 1 xe khác cùng chiều, khiến ba xe dính chặt. Vụ tai nạn không gây thương vong về người.
Cũng trên tuyến cao tốc này (đoạn qua xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai), một vụ va chạm liên hoàn khác giữa nhiều ô tô chạy cùng chiều cũng khiến các xe hư hỏng nặng.
Tại hiện trường, kính xe vỡ văng xuống mặt đường. Các ô tô va chạm chiếm hai làn khiến nhiều xe di chuyển khó khăn, gây ùn tắc.
Lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt điều tiết phương tiện ra Quốc lộ 1 và tạm đóng hướng lên cao tốc. Nguyên nhân hai vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng làm rõ.