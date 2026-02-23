Va chạm liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Hơn 13 giờ chiều 23-2, ô tô 5 chỗ biển số TPHCM chạy trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây, hướng Lâm Đồng đi TPHCM, khi đến đoạn gần nút giao xuống trạm dừng nghỉ Đại Phú (xã Xuân Định, tỉnh Đồng Nai), xe này va chạm với ô tô chạy cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn giữa nhiều ô tô trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây

Chưa dừng lại, ô tô 5 chỗ tiếp tục lao lên tông thêm 1 xe khác cùng chiều, khiến ba xe dính chặt. Vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Phương tiện di chuyển chậm trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây hướng về TPHCM

Cũng trên tuyến cao tốc này (đoạn qua xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai), một vụ va chạm liên hoàn khác giữa nhiều ô tô chạy cùng chiều cũng khiến các xe hư hỏng nặng.

Tại hiện trường, kính xe vỡ văng xuống mặt đường. Các ô tô va chạm chiếm hai làn khiến nhiều xe di chuyển khó khăn, gây ùn tắc.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt điều tiết phương tiện ra Quốc lộ 1 và tạm đóng hướng lên cao tốc. Nguyên nhân hai vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng làm rõ.