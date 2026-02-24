Ô tô va chạm xe máy điện, 2 học sinh tử vong thương tâm

Trưa 24/2, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, khoảng gần 7h cùng ngày, trên tuyến đường tỉnh 456 thuộc địa bàn thôn An Ninh, xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 học sinh (một nam, một nữ) tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn tại xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên khiến 2 học sinh tử vong. (Ảnh: Facebook)

Vào khoảng thời gian trên, chiếc ô tô mang biển số 17A-314.78 do ông Phạm Hồng M. (sinh năm 1962, trú tại xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên) cầm lái chạy theo hướng từ xã Thái Thụy đến xã Thụy Anh thì va chạm với hai xe máy điện đang đi theo hướng ngược lại.

Trong đó, một xe máy điện không biển màu đen do nam sinh Bùi Đức H. (sinh năm 2008, trú tại xã Thụy Anh, học sinh lớp 12 Trường THPT Diêm Điền) chở em Bùi Thị Th. (sinh năm 2012, học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh).

Chiếc xe còn lại mang biển kiểm soát 17MĐ6 - 15262 do nữ sinh Nguyễn Thị Hà L. (sinh năm 2008, học sinh lớp 12 Trường THPT Diêm Điền) cầm lái. Cả ba học sinh đang trên đường đến trường.

Chiếc ô tô va chạm với hai xe máy điện. (Ảnh: Facebook)

Vụ tai nạn khiến em H. và Th. tử vong tại hiện trường, nữ sinh L. may mắn không bị thương tích nghiêm trọng. Các phương tiện bị hư hỏng.

Nhận tin báo, Công an xã Thái Thụy phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông quản lý khu vực có mặt để phối hợp khoanh vùng hiện trường, phục vụ công tác khám nghiệm điều tra nguyên nhân.