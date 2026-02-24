Gây tai nạn, thiệt hại nghiêm trọng mà bỏ chạy thì có thể khởi tố hình sự?

Ngày 24/2, CSGT Hà Nội đang phối hợp lực lượng chức năng truy tìm tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn trên phố Xã Đàn (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) rồi rời khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h50, tài xế điều khiển ôtô bốn chỗ hiệu Mercedes, biển TP.HCM di chuyển trên phố Xã Đàn, theo hướng đi Ô Chợ Dừa. Khi tới số nhà 360 Xã Đàn, tài xế bất ngờ tông trúng hông taxi 4 chỗ.

Sau va chạm, tài xế lùi ôtô ra giữa đường, va trúng một taxi khác và phóng xe bỏ chạy. Taxi bị vỡ đèn pha và móp méo cửa trước bên phải. Taxi còn lại bị trầy xước phần hông bên trái.

Sau khi va chạm với 2 ô tô, tài xế điều khiển phương tiện gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường.

Chiếc xe ô tô bị va chạm (ảnh người dân chia sẻ)

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV, dưới góc độ pháp lý, TS.LS. Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng: hành vi có lỗi gây tai nạn giao thông thiệt hại nghiêm trọng về tài sản rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc không cứu giúp người bị nạn là hành vi đáng trách, đáng lên án và có dấu hiệu tội phạm, cần phải xử lý nghiêm để răn đe phòng ngừa chung cho xã hội.

Theo quy định của pháp luật thì người tham gia giao thông đường bộ phải chấp hành đầy đủ các quy tắc để đảm bảo an toàn trong đó đòi hỏi phải chú ý quan sát, làm chủ tốc độ, đi đúng phần đường, đúng làn đường và giữ khoảng cách với phương tiện phía trước, khi chuyển hướng phải bật đèn tín hiệu, đảm bảo an toàn mới được chuyển hướng...

Theo ông Cường, trong những tình huống như thế này nếu người gây tai nạn bình tĩnh thỏa thuận giải quyết dân sự thì hậu quả có thể sẽ do các bên định đoạt, tuy nhiên hành vi bỏ chạy không những dẫn đến người này phải đối mặt với trách nhiệm hình sự. Thậm chí, còn có thể bị áp dụng không tăng nặng khi hành vi được xác định là bỏ chạy nhằm trốn tránh trách nhiệm.

"Việc xử lý những tình huống như thế này sẽ là bài học cho nhiều người khi tham gia giao thông, nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong thời đại mới".

Nếu trường hợp điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ hoặc khi chuyển hướng không đảm bảo an toàn dẫn đến va quệt với phương tiện khác gây hư hỏng nghiêm trọng về tài sản với phương tiện khác, thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên hoặc gây thương tích cho người khác từ 61% trở lên. Hoặc dẫn đến hậu quả chết người thì người có lỗi gây tai nạn giao thông sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 260 bộ luật hình sự.

Trường hợp vi phạm giao thông đường bộ đến mức bị xử lý hình sự mà cố tình bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc không cứu giúp người bị nạn thì sẽ bị áp dụng khung tăng nặng với hình phạt từ 03 năm đến 10 năm tù.

"Trong tình huống nếu trên, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh làm rõ danh tính của người điều khiển chiếc xe ô tô gây tai nạn. Với hệ thống camera dày đặc trên đường phố Hà Nội thì sẽ rất nhanh chóng xác định được chủ phương tiện và xác định người điều khiển phương tiện này. Để thể hiện sự ăn năn hối cải thì người này nên trình diện trước cơ quan chức năng để sớm làm rõ giải quyết xử lý theo quy định của pháp luật".

Một trong số người dân bị thương nhẹ

Luật sư nhấn mạnh thêm, cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào các dấu vết để lại trên hiện trường, lời khai của chủ phương tiện bị thiệt hại và lời khai của người làm chứng, thu thập các camera giám sát xung quanh hiện trường để xác định chiều hướng di chuyển và tình huống tai nạn xảy ra. Đồng thời sẽ tiến hành định giá thiệt hại đối với hai phương tiện bị hư hỏng làm căn cứ xác định hậu quả của vụ tai nạn .

"Trong trường hợp xác định người điều khiển xe ô tô gây tai nạn có lỗi (không làm chủ tốc độ, chuyển hướng không đảm bảo an toàn ...) và hậu quả được xác định là nghiêm trọng (thiệt hại đến tài sản của người khác từ 100.000.000 đồng trở lên, chi phí sửa chữa các phương tiện bị hư hỏng từ 100.000.000 đồng trở lên) thì sẽ xử lý hình sự đối với người tài xế này theo khoản 2, Điều 260 bộ luật hình sự (do hành vi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm), trong trường hợp này người vi phạm phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 03 năm đến 10 năm tù".

Khoản 2, Điều 260 bộ luật hình sự quy định về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ:

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Không có giấy phép lái xe theo quy định;

b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác;

c) Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;...”.