Camera ghi lại khoảnh khắc khiến cả chợ run sợ bỏ chạy

Ngày 4-12, cơ quan chức năng phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng đã thông tin ban đầu về vụ nổ xảy ra tại chợ Điện Nam Trung, khối phố Quảng Lăng A, phường Điện Bàn Đông.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 2-12, trong lúc nhiều người đang mua sắm tại chợ Điện Nam Trung thì bất ngờ một tiếng nổ lớn phát ra khiến nhiều người giật mình hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Hình ảnh này đã được camera an ninh ghi lại.

Clip: Tiếng nổ bất ngờ khiến nhiều người hoảng sợ bỏ chạy

Trong clip khác do người dân quay bằng điện thoại cho thấy, tại khu vực phát ra tiếng nổ đồ đạc văng tung tóe, có một người phụ nữ hoảng loạn, trên mặt có dính vết máu.

Vụ nổ tạo ra một vết lõm trên mặt đất

Một tiểu thương tại chợ Điện Nam Trung cho biết, chiều 2-12, một phụ nữ buôn bán ven đường đã gom rác lại đốt gần chợ. Không lâu sau, tiếng nổ phát ra từ đám cháy, thu hút nhiều người đứng xem và quay clip đưa lên mạng xã hội.

Tại hiện trường, vụ nổ đã tạo ra một vết lõm nhỏ trên mặt đất, nhiều lá cây và vật dụng văng xung quanh.

Theo báo cáo ban đầu của địa phương, tại khu vực xảy ra vụ nổ có mảnh vỡ nghi từ bóng đèn ti vi, không có mùi thuốc nổ. Vụ việc khiến một người bị đá văng trúng, xây xát nhẹ ở vùng mặt.