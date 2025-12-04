Chiêu mới của tội phạm: Đón từ bến xe, chở thẳng sang Campuchia

Qua xác minh, Công an xã Hưng Thịnh (tỉnh Đồng Nai) xác định người thanh niên được người dân trình báo là Hảng A Chù (18 tuổi, quê tỉnh Lào Cai). Theo trình bày, Chù quen một người tên Hiếu qua mạng xã hội. Đối tượng này hứa hẹn "việc nhẹ – lương cao", làm phụ xe với mức thu nhập từ 5–6 triệu đồng/tuần, khiến Chù tin tưởng đồng ý đi theo.

Công an xã Hưng Thịnh đã hỗ trợ xác minh nhân thân, cung cấp thức ăn và mua vé xe để A Chù trở về quê an toàn. Ảnh: Công an

Thực hiện theo chỉ dẫn, Chù bắt xe khách từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh. Khi đến nơi, một tài xế taxi (không rõ danh tính, không rõ hãng) đón và chở thẳng về hướng Tây Ninh, gần khu vực Long An cũ. Khi nhìn thấy cờ Campuchia, Chù mới nhận ra mình đã bị lừa đưa sang biên giới.

Trong lúc tài xế dừng xe cho đi vệ sinh, Chù nhanh trí bỏ chạy và bắt xe quay về TP Hồ Chí Minh. Do không còn tiền, Chù phải đi bộ quãng đường dài từ TP Hồ Chí Minh đến Đồng Nai. Khi đi ngang khu vực cây xăng Hiệp Phú Thành, Chù được người dân phát hiện và trình báo cơ quan chức năng.

Theo Công an địa phương, thời gian gần đây xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo đưa người sang Campuchia, Thái Lan làm việc trái phép. Thủ đoạn thường gặp gồm: mời chào "việc nhẹ – lương cao", dụ dỗ kết bạn qua mạng xã hội, yêu cầu di chuyển bí mật và đưa nạn nhân ra khu vực biên giới để bán cho các tổ chức tội phạm.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân: Không tin các lời mời làm việc với thu nhập bất thường; Không giao giấy tờ tùy thân cho người lạ; Không đi theo người không quen biết, đặc biệt khi phải di chuyển xa.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để tránh rơi vào bẫy mua bán người qua biên giới.