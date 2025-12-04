Tạm giữ hình sự tài xế Lê Bá Linh sinh năm 1997

Phạm Trang, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 16:32 04/12/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lê Bá Linh (SN 1997; trú tại phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 09h ngày 27/11/2025, tại khu vực ngã tư Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô do Lê Bá Linh điều khiển và xe ô tô do anh N.Đ.D (SN 2002; trú tại xã Sơn Đồng, TP Hà Nội) điều khiển.

Tạm giữ hình sự tài xế Lê Bá Linh sinh năm 1997- Ảnh 1.

Đối tượng Lê Bá Linh

Tạm giữ hình sự tài xế Lê Bá Linh sinh năm 1997- Ảnh 2.

Hai bên lời qua tiếng lại, Linh đã đánh anh D gây thương tích. Sau đó, đối tượng lái xe rời khỏi khu vực. Ngay sau khi tiếp nhận tin trình báo, Công an phường Yên Hoà đã khẩn trương xác minh, làm việc với nạn nhân. Hành vi của đối tượng Linh thể hiện tính chất cồn đồ, coi thường pháp luật, gây hoang mang đối với quần chúng nhân dân cùng tham gia giao thông.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 01/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã tạm giữ hình sự Lê Bá về hành vi cố ý gây thương tích.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Chiêu lừa mới ở Hà Nội khiến nam sinh 21 tuổi sập bẫy, gia đình mất trắng 550 triệu
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày