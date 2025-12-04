Tạm giữ hình sự tài xế Lê Bá Linh sinh năm 1997

Trước đó, khoảng 09h ngày 27/11/2025, tại khu vực ngã tư Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô do Lê Bá Linh điều khiển và xe ô tô do anh N.Đ.D (SN 2002; trú tại xã Sơn Đồng, TP Hà Nội) điều khiển.

Đối tượng Lê Bá Linh

Hai bên lời qua tiếng lại, Linh đã đánh anh D gây thương tích. Sau đó, đối tượng lái xe rời khỏi khu vực. Ngay sau khi tiếp nhận tin trình báo, Công an phường Yên Hoà đã khẩn trương xác minh, làm việc với nạn nhân. Hành vi của đối tượng Linh thể hiện tính chất cồn đồ, coi thường pháp luật, gây hoang mang đối với quần chúng nhân dân cùng tham gia giao thông.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 01/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã tạm giữ hình sự Lê Bá về hành vi cố ý gây thương tích.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.