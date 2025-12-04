Bị tố không được nhận gạo cứu trợ vì "ghét không cho", tổ trưởng dân phố giải thích gì?

Ngày 4-12, ông Nguyễn Doãn Thái, Chánh Văn phòng HĐND-UBND phường Vỹ Dạ (TP Huế), cho biết phường đã tổ chức buổi làm việc để xác minh phản ánh liên quan đến phát ngôn của một tổ trưởng tổ dân phố trong quá trình cấp phát gạo cứu trợ lũ lụt.

TDP 1 nằm ở khu vực đường Hàn Mặc Tử và đầu đường Nguyễn Sinh Cung, đoạn giao với Đập Đá có địa hình thấp trũng, ngập nặng trong lũ lụt.

Trước đó, ngày 1-12, một người dân tên Ph. ở tổ dân phố (TDP) 1 phản ánh lên Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh Huế rằng ông Đoàn Văn Hùng – Tổ trưởng TDP 1 – đã có lời nói gây bức xúc.

Theo phản ánh, khi gia đình người này thắc mắc vì sao không được nhận gạo cứu trợ của nhà nước sau lũ lụt, ông Hùng đã buông lời: "Thích ai thì cho". Khi mẹ ông Ph. đến hỏi, ông còn nói "ghét không cho". Người này cho rằng gia đình mình không nhận được gạo cứu trợ chỉ vì… bị tổ trưởng "ghét".

Nội dung phản ánh của ông Ph. về phát ngôn của ông Hùng nói lý do không được nhận gạo cứu trợ là "ghét không cho". Nguồn: Hue S.

Tại buổi làm việc hôm 3-12, ông Đoàn Văn Hùng cho biết trong đợt lũ lụt đầu tiên cuối tháng 10, TDP 1 và 2 được mạnh thường quân hỗ trợ 2 tấn gạo, chia thành 100 suất (10 kg/suất). Gia đình ông Ph. gồm ba hộ và đã nhận hai suất. Ở đợt lũ lụt thứ hai kế đó, TDP được cấp 36 suất quà (300.000 đồng/suất), gia đình này tiếp tục nhận một suất.

Theo quyết định của UBND TP Huế, phường Vỹ Dạ được cấp 45 tấn gạo cho các nhóm đối tượng gồm hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách, khuyết tật và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, TDP 1 được phân bổ 1,6 tấn để hỗ trợ 107 hộ. Gia đình ông Ph. không thuộc diện nhận nên không có trong danh sách.

Ông Hùng giải thích rằng gia đình ông Ph. nhiều lần đến nhà riêng để phản ánh bằng lời lẽ khó nghe.

Ông đã giải thích rằng do số hộ đông và gia đình này đã nhận một số phần quà trước đó nên những đợt hỗ trợ tiếp theo ưu tiên cho các hộ chưa nhận hoặc còn khó khăn hơn.

Tuy nhiên, vì áp lực trong lúc giải thích, ông thừa nhận có nặng lời. Hai bên hiện đã hòa giải.

UBND phường Vỹ Dạ khẳng định TDP 1 thực hiện đúng quy trình, đúng đối tượng được nhận hỗ trợ. Tuy nhiên, ông Đoàn Văn Hùng được yêu cầu rút kinh nghiệm trong cách phát ngôn để tránh gây hiểu lầm.

Cũng trong ngày 3-12, TDP 1 đã trao cho gia đình ông Ph. hai phiếu hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ TP Huế, mỗi phiếu trị giá 1 triệu đồng.