Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi ngay trước Tết Nguyên đán: Gặp 4 dấu hiệu này, lập tức báo công an

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vào thời điểm cuối năm, lợi dụng nhu cầu tìm việc làm thời vụ, việc làm thêm dịp tết tăng cao, các đối tượng xấu tăng cường sử dụng các tài khoản mạng xã hội đăng tải các bài viết tuyên truyền, lôi kéo người dân "đi làm ngay, không cần hồ sơ" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dân, thậm chí là lừa đảo vượt biên nước ngoài bị cưỡng ép lao động hoặc trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người…

Phương thức, thủ đoạn chính của các đối tượng như sau: Tạo lập các trang mạng, tài khoản mạng xã hội “ảo” có giao diện như công ty thật, thậm chí các đối tượng còn giả mạo giấy tờ, con dấu để tạo lòng tin cho người tìm việc làm; đăng tải các bài viết trên mạng xã hội facebook, zalo, tiktok… tìm kiếm người lao động lồng ghép với các video, hình ảnh công việc thật hoặc do phần mềm trí tuệ nhân tạo AI sản xuất với các tiêu đề hấp dẫn người dân như “làm việc nhẹ nhàng, thu nhập 18 - 20 triệu đồng/tháng”, “không cần kinh nghiệm”, “bao ăn ở, đi làm ngay”… để thu hút người dân.

Hàng loạt hội nhóm việc làm xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội. Ảnh: CACC

Nếu người dân tin theo liên hệ sẽ được chúng tư vấn, hứa hẹn công việc thuận lợi và yêu cầu chuyển khoản đặt cọc một số tiền nhất định hoặc yêu cầu trả tiền phí dịch vụ trước khi giới thiệu việc làm nhưng thực chất nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người dân.

Ngoài ra, các đối tượng xấu còn nhắm đến thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ người lao động đi làm ăn xa thu nhập cao nhưng thực chất lừa đảo đưa người dân vượt biên ra nước ngoài để ép buộc, cưỡng bức lao động hoặc trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người… Nạn nhân mà các đối tượng thường nhằm đến những người nhẹ dạ, thiếu hiểu biết pháp luật, mong muốn có việc làm nhanh dịp cuối năm; nếu người dân không đề phòng, cảnh giác rất dễ tin tưởng vào những lời tư vấn, môi giới đó mà trở thành nạn nhân của các đối tượng xấu.

Một số dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng gồm: Một là, các tài khoản mạng xã hội mới đăng ký, số lượng bạn bè, người theo dõi ít, bài viết có ít lượt bình luận…; Hai là, yêu cầu người lao động đóng tiền môi giới ngay lập tức hoặc trước khi giới thiệu cụ thể việc làm mà không có hợp đồng rõ ràng, không có biên lai, hoặc thiếu thông tin về công việc, chủ sử dụng lao động…; Ba là, quá trình tư vấn sơ sài, không cung cấp đầy đủ thông tin về công việc, chủ sử dụng lao động, mức lương, thưởng...; Bốn là, các đối tượng môi giới hoạt động chui, không có giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép tư vấn dịch vụ việc làm do cơ quan có thẩm quyền cấp; không ghi địa chỉ cụ thể…

Để chủ động phòng ngừa với các thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng xấu, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác khi tiếp cận thông tin tư vấn lao động, việc làm trên không gian mạng; kiểm chứng thông tin từ các nguồn của cơ quan nhà nước ban hành, nhất là không nhẹ dạ, cả tin, thực hiện theo các bài viết có nội dung tư vấn lao động, việc làm thời vụ trên mạng xã hội...

Ngoài ra, khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc bị lừa đảo, cần nhanh chóng thông báo, phản ánh tố giác với cơ quan chức năng để phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý theo quy định.