Ra lệnh tạm giam chủ tiệm tóc Nguyễn Thị Kiều Chi

Sáng 4/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết trên báo Gia Lai rằng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Nguyễn Thị Kiều Chi (SN 1989, trú tại xã Tuy Phước Đông) về hành vi chứa mại dâm.

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình, lúc 19h30’ ngày 27/11/2025, Công an phường Thống Nhất tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 04 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi "mua bán dâm" tại tiệm cắt tóc nam Như Hoa trên đường Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất.

Nguyễn Thị Kiều Chi và Phạm Mạnh Cường. Ảnh: CA Gia Lai

Tiệm cắt tóc nam Như Hoa do Nguyễn Thị Kiều Chi (SN 1989) cùng người tình là Phạm Mạnh Cường (SN 1990) làm chủ và quản lý. Từ khoảng tháng 8/2025, các đối tượng thuê nhà tại địa chỉ trên để mở tiệm cắt tóc trá hình, nuôi từ 4 -5 gái bán dâm, sinh hoạt và bán dâm tại các phòng trong tiệm cắt tóc của Kiều Chi.

Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận hành vi mua bán dâm với giá từ 300.000 đồng - 350.000 đồng/lượt khách, sau mỗi lượt bán dâm, các gái bán dâm sẽ nhận được từ 100.000 đồng - 150.000 đồng và nộp lại cho chủ cơ sở số tiền chênh lệch.

Công an phường Thống Nhất lập biên bản phạm tội quả tang, tạm giữ các tang vật có liên quan, tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Kiều Chi và Phạm Mạnh Cường để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Chứa mại dâm”, đồng thời lập biên bản để điều tra, xử lý các đối tượng còn lại theo quy định pháp luật.