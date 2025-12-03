Bắt tạm giam Giám đốc Văn Đức Quý sinh năm 1987

Sáng 3/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Văn Đức Quý (SN 1987, trú xã Sông Vàng, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Theo kết quả điều tra, trong năm 2024, với vai trò Giám đốc Công ty TNHH Quý Sự, Quý đã chỉ đạo nhân viên khai thác cát, sỏi trái phép tại khu vực sông Vàng (xã Đông Giang). Số vật liệu khai thác trái phép được xác định hơn 640m³, bán ra thị trường và thu lợi hàng chục triệu đồng. Mặc dù từng bị UBND huyện Đông Giang xử phạt hành chính, Quý vẫn tiếp tục tái phạm.

Văn Đức Quý nghe đọc lệnh bắt. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Trước đó, ngày 13/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Quý và áp dụng biện pháp “cấm đi khỏi nơi cư trú”. Tuy nhiên, hành vi khai thác trái phép vẫn tiếp diễn.

Ngày 29/11, Công an xã Sông Vàng tiến hành kiểm tra và phát hiện nhân viên công ty là Phạm Hồng Quang đang dùng máy đào múc cát trái phép lên xe tải biển số 43C-071.xx và 92C-130.xx. Các tài xế khai nhận thực hiện theo chỉ đạo trực tiếp từ Văn Đức Quý.

Làm việc với cơ quan điều tra, Văn Đức Quý thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Hiện hồ sơ vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.