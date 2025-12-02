Ngày 2/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Quốc Huy (SN 1978, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 30/11, người đàn ông mặc áo tím, đội nón kết, đến tiệm vàng Kim Yến trên đường Cô Giang (TP.HCM). Tại đây, người đàn ông yêu cầu chủ tiệm cho xem 2 dây lắc vàng 18K có tổng trọng lượng khoảng 1,5 lượng.

Ảnh: CQCA

Trong lúc chủ tiệm là chị N.T.Y đang đưa vàng cho xem, người đàn ông bất ngờ giật 2 dây lắc rồi bỏ chạy. Sự việc được trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin, Công an phường phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự có mặt để điều tra truy bắt đối tượng. Bằng nghiệp vụ, công an xác định nghi phạm gây án là Huy.

Đến 18h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ Huy và thu hồi vật chứng. Tại trụ sở công an, Huy đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Công an khuyến cáo để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm, đảm bảo an toàn cho người dân, các chủ tiệm vàng cần lắp đặt camera giám sát chất lượng cao, hệ thống báo động thông minh; đặc biệt, hạn chế việc ra vào tự do, kiểm soát chặt chẽ người lạ, tăng cường nhân sự bảo vệ, thường xuyên tập huấn cho nhân viên về các tình huống cướp giật, cướp có vũ trang để bảo vệ tài sản.