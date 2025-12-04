Hà Nội: Hiện trường nơi người phụ nữ bỏ lại xe máy, nhảy cầu Chương Dương

Mới đây trên mạng xã hội xôn xao thông tin một phụ nữ nhảy cầu Chương Dương. Theo thông tin được chia sẻ, người phụ nữ đã để lại chiếc xe máy mang BKS 29C1 - 768.XX trên cầu rồi nhảy xuống sông Hồng. Sự việc xảy ra vào trưa ngày 4/12.

Chiếc xe máy người phụ nữ bỏ lại trên bờ.

Thông tin về vụ việc khiến dư luận ngỡ ngàng, không rõ nguyên nhân vì sao mà người phụ nữ lại hành động dại dột như vậy. Mọi người cũng mong sẽ có phép màu, để người phụ nữ bình an vô sự.

Theo nguồn tin trên báo VietNamNet , lãnh đạo UBND phường Hồng Hà xác nhận sự việc một phụ nữ nhảy cầu Chương Dương. Sự việc xảy ra tại nhịp cầu thuộc địa bàn phường quản lý.

Sự việc xảy ra tại nhịp cầu do UBND phường Hồng Hà quản lý.

Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ điều khiển xe máy, di chuyển bình thường rồi dừng lại giữa cầu, để lại phương tiện, bất ngờ trèo qua lan can và nhảy xuống sông.

Sau khi nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã huy động các lực lượng khẩn trương tìm kiếm nạn nhân, rà soát khu vực hạ lưu sông Hồng.

Hiện công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn đang được triển khai.