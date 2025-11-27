Vụ bố ôm 2 con nhảy cầu: Bắt khẩn cấp Võ Văn Tin

Ngày 27/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Văn Tin (27 tuổi, trú xã Tư Nghĩa).

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 26/11, Tin lái xe máy chở hai con ruột là bé trai V.V.T. (6 tuổi) và bé gái V.N.M.A. (2 tuổi) đến đoạn giữa cầu đường sắt Trường Xuân. Tin dừng xe, ôm hai con nhảy xuống sông Trà Khúc, bỏ lại dép và ba lô sách vở trên cầu.

Đối tượng Võ Văn Tin - Ảnh: TH Quảng Ngãi

Người dân phát hiện đã hô hoán và ứng cứu, đưa cả ba lên bờ. Tuy nhiên, bé gái V.N.M.A. đã tử vong do đuối nước. Tin và bé trai V.V.T. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, hiện sức khỏe đã ổn định.

Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Tin, vợ là chị B.T.T. (32 tuổi, trú xã Bình Giã, TP.HCM) và các con gần đây xảy ra bất hòa. Tin có biểu hiện buồn bã và từng có ý định tự tử tại khu vực cầu Cổ Lũy trước khi xảy ra vụ việc đau lòng.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của Võ Văn Tin để xử lý theo quy định của pháp luật.