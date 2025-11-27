Vụ bố ôm 2 con nhảy cầu: Bắt khẩn cấp Võ Văn Tin

Trang Anh , Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 12:29 27/11/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Võ Văn Tin bị Công an Quảng Ngãi bắt khẩn cấp sau khi ôm hai con nhỏ nhảy cầu Trường Xuân vào ngày 26/11, khiến con gái 2 tuổi tử vong.

Ngày 27/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Văn Tin (27 tuổi, trú xã Tư Nghĩa).

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 26/11, Tin lái xe máy chở hai con ruột là bé trai V.V.T. (6 tuổi) và bé gái V.N.M.A. (2 tuổi) đến đoạn giữa cầu đường sắt Trường Xuân. Tin dừng xe, ôm hai con nhảy xuống sông Trà Khúc, bỏ lại dép và ba lô sách vở trên cầu.

Vụ bố ôm 2 con nhảy cầu: Bắt khẩn cấp Võ Văn Tin- Ảnh 1.

Đối tượng Võ Văn Tin - Ảnh: TH Quảng Ngãi

Người dân phát hiện đã hô hoán và ứng cứu, đưa cả ba lên bờ. Tuy nhiên, bé gái V.N.M.A. đã tử vong do đuối nước. Tin và bé trai V.V.T. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, hiện sức khỏe đã ổn định.

Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Tin, vợ là chị B.T.T. (32 tuổi, trú xã Bình Giã, TP.HCM) và các con gần đây xảy ra bất hòa. Tin có biểu hiện buồn bã và từng có ý định tự tử tại khu vực cầu Cổ Lũy trước khi xảy ra vụ việc đau lòng.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của Võ Văn Tin để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ nam thanh niên sinh năm 1998 ôm 2 con nhỏ nhảy cầu tự tử
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày