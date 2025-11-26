Người đàn ông ôm hai cháu nhỏ nhảy cầu, một cháu không qua khỏi

Trưa 26/11, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một cháu bé 6 tuổi được người dân đưa tới cấp cứu do bị đuối nước.

“Sau khi chăm sóc y tế, sức khỏe bé đã tạm qua cơn nguy kịch. Chúng tôi đang tiếp tục điều trị cho bé”, lãnh đạo bệnh viện nói thêm.

Chiếc xe máy cùng dép, ba lô sách vỡ... trên cầu Trường Xuân.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 26/11, một người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy mang BKS 76E1-264… chở theo 2 cháu nhỏ lưu thông qua cầu đường sắt Trường Xuân (nối giữa đôi bờ sông Trà Khúc).

Khi đến đoạn giữa cầu, người đàn ông này bất ngờ dừng xe, ôm 2 cháu nhỏ nhảy xuống sông , bỏ lại dép, ba lô sách vở...

Sức khỏe cháu bé 6 tuổi hiện đã tạm qua cơn nguy kịch.

Ngay khi phát hiện, người dân xung quanh đã hô hoán, ứng cứu. Sau một hồi vật lộn với dòng nước, cả ba được đưa lên bờ. Tuy nhiên, do bị đuối nước quá lâu, bé 2 tuổi không qua khỏi. Người đàn ông và bé 6 tuổi trong tình trạng nguy kịch. Cả 2 được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện sức khỏe người đàn ông đã ổn định, còn cháu 2 tuổi tử vong đã được gia đình đón về nhà lo hậu sự.