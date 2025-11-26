"Vẹn nguyên xuân trên tóc thầy" - Concert tri ân đặc biệt chạm vào giá trị văn hoá để kết nối các thế hệ

Ngày 19/11 vừa qua, Bảo tàng Hà Nội đã biến thành "điểm chạm cảm xúc" của hơn 2.000 khán giả nhiều thế hệ với concert mang tên "Vẹn nguyên xuân trên tóc thầy". Concert dùng âm nhạc khơi dậy những ký ức thầy trò và đánh thức tinh thần "tôn sư trọng đạo" theo cách trẻ trung, đời thường.

Tầm vóc của chương trình được khẳng định với sự tham gia của các vị khách mời đặc biệt từ Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Sở văn hoá Thể thao Thành phố Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội cho đến ca sĩ nổi tiếng. Sự hiện diện của tất cả đã biến đêm nhạc thành một sự kiện văn hóa, khẳng định thông điệp về sự gắn kết và tiếp nối truyền thống.

Concert có sự góp mặt của hơn 2.000 khán giả thuộc nhiều thế hệ, hàng trăm thầy cô…

Và nhiều khách mời đến từ các Bộ, ban, ngành…

Trong bối cảnh thị trường concert Việt Nam liên tục xuất hiện những sân khấu hàng chục nghìn người, line-up quốc tế, sự xuất hiện của một đêm nhạc tri ân nghe qua tưởng như lạ lẫm và dễ "lép vế", nhưng chính sự đột phá trong cách kể, vừa trẻ, vừa đậm chất Việt, vừa cảm xúc đã khiến "Vẹn nguyên xuân trên tóc thầy" thành một concert đi ngược chiều để tạo nên cú hích đáng chú ý.

Concert tri ân tưởng cũ nhưng lại rất hợp thời

Giới trẻ hôm nay có vô số cách để bày tỏ cảm xúc: một video TikTok, vài dòng status, một tấm thiệp online... Nhưng càng nhiều định dạng, cảm xúc lại càng ngắn. Người ta dễ gửi lời chúc nhưng ít khi thật sự sống trong cảm xúc ấy.

Đó là lý do định dạng "âm nhạc + ký ức + tri ân" trở nên hợp thời. Concert mở đầu bằng những câu chuyện thầy trò được kể trong ánh sáng tối giản, không dàn dựng cầu kỳ, chỉ có sự chân thật. Khi Thùy Chi, Phạm Hồng Phước hát về năm tháng thanh xuân đến trường, khán giả không chỉ nghe mà còn nhìn. Họ nhìn thấy chính mình của một thời nào đó, cười đùa cùng chúng bạn, lo lắng trước giờ kiểm tra hay thầm biết ơn một người thầy đã dìu dắt. Ngay sau đó, Phương Mỹ Chi mang đến những ca khúc trẻ trung nhưng vẫn đậm chất tự sự, còn Đức Phúc và Noo Phước Thịnh đem đến sắc thái sáng - tươi - hiện đại, khiến không khí trở nên rộn ràng hơn.

Đặc biệt, khoảnh khắc các nghệ sĩ hòa giọng trong những ca khúc quen thuộc của tuổi học trò đã biến cả khán phòng thành một lớp học chung. Khi giai điệu "Mong Ước Kỷ Niệm Xưa" (Thùy Chi), rồi "Bụi Phấn" (Đức Phúc) ngân lên, cảm xúc được đẩy lên cao nhất. Đến khi tiếng trống tan trường - âm thanh quen thuộc vang vọng ngay giữa concert, cánh cửa thời gian như mở ra bất ngờ.

Việc chia cấu trúc theo hai chương rõ ràng: "Tri ân, ở lại" với tone chậm, lắng và "Thanh xuân, ngay đây" với sự tươi sáng, trẻ trung cho thấy tư duy dàn dựng mới mẻ. Thay vì buộc tri ân vào sự trang trọng, ekip để tri ân hòa vào tuổi trẻ - nơi ký ức và năng lượng cùng tồn tại mà không bị tách rời.

Việc chia chương trình theo "chuyển gam cảm xúc" cho thấy tư duy dàn dựng mới mẻ, từ lắng đọng…

Nhẹ nhàng…

Sau đó cảm xúc dần dần được nâng lên…

Tươi mới hơn…

Bùng nổ hơn!

Bảo tàng Hà Nội: Khi biểu tượng của lịch sử được hiện diện theo một cách kể mới

Điểm thú vị của concert không nằm ở sân khấu hay line-up, mà ở cách chương trình mang tinh thần tri ân đến gần hơn với nhiều thế hệ. Việc chọn Bảo tàng Hà Nội - nơi lưu giữ ký ức của Thủ đô làm địa điểm tổ chức đã phần nào nói lên điều đó.

Concert làm mới tinh thần tri ân bằng những chi tiết rất đời và rất Việt. Đầu tiên là việc dùng âm nhạc để kể câu chuyện thầy trò. Không nghi thức trang trọng, không hô hào khẩu hiệu, khán giả chỉ thấy những giai điệu chậm nhanh đan xen, để mỗi người tự tìm thấy phần ký ức của mình.

Điều thứ hai nằm ở cảm giác "được sẻ chia". Concert này không hướng tới những màn phô diễn, mà hướng tới sự tử tế trong từng chi tiết. Khán giả không chỉ nghe hát mà còn cảm nhận được tình cảm được đặt vào mỗi tiết mục.

Cuối cùng, concert nắm bắt đúng tâm lý người trẻ. Gen Z thích cảm xúc thật và thích lưu giữ những gì chạm vào họ. Những hình ảnh như mái tóc bạc của thầy, bức thư gấp vội, chiếc bàn học cũ, hay tiếng trống tan trường vang lên giữa concert… đều rất "đáng để kể lại".

Concert vì thế giống một "bảo tàng ký ức sống", nơi các thế hệ gặp nhau bằng cảm xúc, nơi những giá trị cũ được thổi một làn gió mới để tiếp tục sống cùng đời sống văn hoá hôm nay.

Người trẻ đến concert để tri ân, để được chạm đến cảm xúc theo một cách mới

Khi cảm xúc không chỉ nằm trên sân khấu

Điều khiến concert "Vẹn nguyên xuân trên tóc thầy" trở nên đặc biệt là nó không xuất hiện một mình. Nó là điểm bùng nổ của chiến dịch cùng tên do Nguyên Xuân khởi xướng cùng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam được phát động và triển khai xuyên suốt tháng 11: Là cuộc thi ảnh - clip tri ân giúp ký ức thầy trò được lưu lại và lan tỏa. Là sự kiện "Tiệm tóc thanh xuân" - trạm cảm xúc nơi thầy trò gặp nhau trong khoảnh khắc đời thường nhưng xúc động. Hành động gội đầu cho thầy cô gần gũi, không màu mè trở thành cách thể hiện tri ân giản dị nhất.

Suốt hành trình ấy, tinh thần "vẹn nguyên" của Nguyên Xuân được lan tỏa một cách tự nhiên. "Nguyên" là giữ trọn đạo lý, "Xuân" là sự tươi mới, tích cực và khi ghép lại, đó là một lời nhắc nhẹ nhàng rằng tri ân đôi khi chỉ là biết chăm chút cho những điều đã vun đắp nên ta hôm nay.

Khi ánh đèn cuối cùng tắt, khán giả ra về không chỉ với giai điệu còn vang trong đầu, họ mang theo một câu hỏi nhỏ: "Mình đã cảm ơn đủ nhiều chưa những người từng giữ thanh xuân cho mình?".

Concert chọn cách chạm vào cảm xúc để gợi mở điều đó. Và cũng chính vì thế, "Vẹn nguyên xuân trên tóc thầy" trở thành một trong những concert hiếm hoi của năm vừa đậm chất văn hóa Việt, vừa đúng tinh thần của thế hệ trẻ: Tri ân không chỉ là nghi lễ mà là một phần của lối sống vẹn nguyên.

Những hình ảnh có lẽ bạn sẽ không thấy ở bất kì concert nào khác

Khi ánh đèn tắt đi thì cảm xúc vẫn còn nguyên đó