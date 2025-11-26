Còn đúng 1 tháng trước khi bỏ thuế khoán: Hộ kinh doanh phải làm ngay 8 thủ tục khẩn cấp kẻo hối không kịp

Thời điểm bỏ thuế khoán, áp dụng phương pháp kê khai

Tại Mục I điểm 2.2 Đề án chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán phê duyệt tại Quyết định số 3389/QĐ-BTC, Bộ Tài chính nêu rõ sẽ đảm bảo hộ kinh doanh áp dụng phương pháp tự khai, tự nộp thuế từ ngày 01/01/2026.

Như vậy từ ngày 01/01/2026, các hộ kinh doanh sẽ chính thức chuyển đổi từ phương thức thuế khoán sang phương pháp kê khai và tự nộp thuế.

Hộ kinh doanh cần chuẩn bị gì khi bỏ thuế khoán?

Đăng ký thay đổi phương pháp tính thuế

Dưới đây là chi tiết quy trình 08 bước chuyển đổi từ hộ kinh doanh khoán sang hộ kinh doanh kê khai thuế:

Bước 1: Hộ kinh doanh nộp hồ sơ chuyển đổi tại Cơ quan thuế để thực hiện thủ tục chuyển đổi phương pháp tính thuế từ phương pháp khoán sang phương pháp kê khai bằng Mẫu 08-MST được ban hành kèm theo Thông tư 86/2024/TT-BTC.

Bước 2: Hộ kinh doanh lập biên bản kiểm kê toàn bộ hàng tồn kho (cả hàng hóa có hóa đơn và không có hóa đơn) để làm cơ sở đưa vào số liệu tồn kho đầu kỳ sổ sách.

Bước 3: Hộ kinh doanh bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử khi đã đăng ký lên phương pháp kê khai:

- Nếu bán lẻ trực tiếp: Hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

- Nếu kinh doanh dịch vụ, bán buôn: Hộ kinh doanh đăng ký hóa đơn điện tử (hóa đơn bán hàng thông thường).

Bước 4: Hộ kinh doanh trang bị phần mềm kế toán hộ kinh doanh kê khai hoặc có thể tự làm trên Excel nếu nắm rõ nghiệp vụ.

Bước 5: Tổ chức và thực hiện xây hệ thống sổ sách, ghi chép 7 loại sổ kế toán bắt buộc theo quy định tại Phụ lục 2 biểu mẫu và phương pháp ghi sổ kế toán ban hành kèm theo Thông tư 88/2021/TT-BTC.

Bước 6: Hộ kinh doanh thực hiện kê khai thuế theo tháng hoặc quý bằng tờ khai thuế theo Mẫu 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC.

Phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ kinh doanh theo mẫu số 01-2/BK-HĐKD ban hành kèm theo theo Thông tư 40/2021/TT-BTC (nếu có căn cứ xác định được doanh thu theo xác nhận của cơ quan chức năng thì không phải nộp Phụ lục này)

Bước 7: Hộ kinh doanh mở một tài khoản ngân hàng riêng, tách bạch với tài khoản cá nhân để phụ vu cho hoạt động của hộ kinh doanh kê khai.

Bước 8: Hộ kinh doanh đăng ký và đóng BHXH đầy đủ cho người lao động (nếu có) và đóng cho chính chủ hộ kinh doanh.

Mở sổ ghi chép, chuẩn bị các loại sổ sách và chứng từ kế toán

Khi nộp thuế theo phương pháp kê khai, các hộ kinh doanh cần chuẩn bị kỹ:

+ Mở sổ ghi chép doanh thu và chi phí theo mẫu dựa do cơ quan thuế ban hành

+ Tiến hành lưu trữ những hóa đơn mua vào/bán ra để chứng minh chi phí luôn hợp lệ.

Chuẩn bị máy móc, thiết bị, sử dụng hóa đơn điện tử

Theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Do đó các hộ kinh doanh cần chuẩn bị:

+ Đăng ký chữ ký số và tài khoản thuế điện tử.

+ Chuẩn bị máy tính tiền, phần mềm hóa đơn, kết nối mạng, máy POS và máy in để hóa đơn kịp thời.

Nắm rõ hồ sơ, các mốc thời gian kê khai thuế

Không như phương pháp thuế khoán, phương pháp thuế kê khai yêu cầu người nộp thuế phải nộp hồ sơ kai thuế định kỳ theo tháng hoặc theo quý.

Theo khoản 1 Điều 11 Thông tư 40/2021/TT-BTC, hồ sơ khai thuế của Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai gồm:

- Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo mẫu số 01/CNKD

- Phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai được hướng dẫn tại khoản 3 Điều 11 Thông tư số 40/2021/TT-BTC như sau:

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo liền kề quý phát sinh nghĩa vụ thuế.