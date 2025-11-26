Khởi tố Vì Thị Tiện sinh năm 1994

Ngày 25/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vì Thị Tiện (SN 1994, trú tại bản Kê Nênh, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo hồ sơ điều tra, khoảng tháng 12/2024, do biết một số người dân không biết chữ có nhu cầu thi giấy phép lái xe hạng A1, Lao Văn Mạnh (SN 1979, trú tại bản Pa Kín, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên) đã đưa ra thông tin có thể “giúp” thi đỗ với chi phí 2.500.000 đồng/người.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên đọc Quyết định khởi tố bị can đối với Vì Thị Tiện.

Theo thỏa thuận, người thi chỉ cần nộp ảnh chân dung, bản photocopy căn cước công dân và chỉ phải thi phần thực hành; phần lý thuyết sẽ được “hỗ trợ”. Để tìm người có nhu cầu, Mạnh thuê và trả công cho Vì Thị Tiện để thu tiền, thông tin cá nhân và ảnh chân dung rồi chuyển lại cho Mạnh.

Từ tháng 12/2024 đến cuối tháng 2/2025, Tiện đã thu hồ sơ và tiền của 38 người, tổng cộng 105.430.000 đồng; chuyển cho Mạnh 101.400.000 đồng và giữ lại 4.030.000 đồng. Ngoài số tiền được Mạnh trả, Tiện còn tự ý thu thêm mỗi người từ 100.000 - 160.000 đồng.

Đối tượng Lao Văn Mạnh tại cơ quan Công an.

Sau khi nhận tổng cộng 41 bộ hồ sơ từ Vì Thị Tiện và cá nhân mình thu thập thông tin, Mạnh lên mạng đặt mua 29 giấy phép lái xe hạng A1 giả với giá 1.200.000 đồng/giấy để giao cho những người đã nộp tiền; còn 12 trường hợp chưa được làm giấy phép giả. Từ hoạt động phạm pháp này, Lao Văn Mạnh thu lợi bất chính 45.500.000 đồng, còn Vì Thị Tiện hưởng lợi 6.930.000 đồng.

Trước đó, ngày 27/7/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lao Văn Mạnh.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng để làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.