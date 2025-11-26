Chồng thiệt mạng trong lũ vì quay lại cứu 2 cháu: Vợ nghẹn lòng kể về bữa cơm vội vã cuối cùng

Clip: Di Anh

Nước mắt của người cha

Ông Nguyễn Xuân Quang (72 tuổi), ở thôn Phú Thịnh, là một trong những người cha, người ông phải đối diện với sự tàn khốc của thiên tai. Căn nhà ngổn ngang sau lũ, chiếc bàn thờ dựng tạm với khói hương nghi ngút đã trở thành nơi tiễn đưa người con trai thứ hai của ông - anh N.X.K. Anh K. đã mãi mãi ra đi ngay trước mắt ông, giữa dòng nước dữ đục ngầu.

Ông Nguyễn Xuân Quang (Ảnh: Di Anh)

Theo chia sẻ của ông Quang, khi đang trên đường cùng anh trai quay lại cứu hai cháu nhỏ nhà vợ trong cơn lũ dữ, đưa các cháu đến nơi trú ẩn an toàn, chiếc xuồng đã không may bị lật khiến anh K. cùng hai cháu nhỏ tử vong.

Ông Quang, người cha già, vẫn chưa thôi ám ảnh giây phút kinh hoàng đó:

“Có cái xuồng ở nhà, nó lấy đi vào bên trong để cứu hai đứa nhỏ, đi ra nhà lầu đây để đỡ lụt. Rồi nó chết ở đây này… Đứng trên lầu cũng thấy nó ụp xuống.” Cánh tay già yếu run run chỉ ra cái nơi vĩnh viễn cướp đi đứa con trai của ông “Hai thằng con đưa ông sang bên đây trước, chỗ cái nhà cao với mấy đứa nhỏ. Mọi người an toàn rồi mới vô trong kia chở hai đứa cháu ra nữa.”

Căn nhà nơi gia đình ông nhờ trú ngụ thời điểm mưa bão (Ảnh: Di Anh)

Người con trai lớn của ông may mắn được cứu hộ kịp thời, sự sống tính bằng giây bằng phút. Nếu trễ một phút nữa, có lẽ ông Quang đã mất cả hai người con. Ông Quang cho biết, bản thân cũng chỉ tự chăn nuôi lặt vặt để kiếm đồng chi tiêu qua ngày không muốn trở thành gánh nặng cho con cái. Nhưng giờ đây, ông lại không khỏi lo lắng cho những đứa nhỏ của mình khi đã mất đi trụ cột chính trong gia đình.

Bữa cơm cuối cùng…

Chị Lê Thị Kim Ngân, vợ của anh N.X.K, vẫn chưa nguôi nỗi đau mất chồng và hai đứa cháu. Chị nghẹn lại khi nhớ về ngày hôm ấy: “Anh ấy nói với dượng Hai: “Trời ơi, đưa vợ con em đi đi, chứ vợ con em mà có chuyện gì em chết anh hai à. Em ở đây đàn ông, có sức trụ. Em leo bên này bên nọ chờ nước rút cũng đỡ’.”

Chị Ngân vẫn chưa khỏi ám ảnh (Ảnh: Di Anh)

Sau khi đến nơi trú ẩn an toàn, chị Ngân vội vàng xin anh trai quay lại đón chồng bởi ‘còn người là còn của’.

Anh K. vừa xuống tới nơi, chị Ngân vội vàng bới cho chồng tô cơm nóng với ít rau muống luộc, chan mắm. Bữa cơm vội vã, chẳng ai ngờ lại chính là bữa cơm cuối cùng:

“Chồng vừa xuống, bới cho chồng tô cơm với ít rau muống luộc chan mắm. Ăn xong nghe điện thoại nói ‘Lũ lớn quá, cứu hai đứa nhỏ ra. Chứ giờ tủ ở đây sắp sập rồi.’ Chị cũng đưa đồ mưa đàng hoàng cho anh ấy hết. Ai ngờ bị lật xuồng. Kêu được người cứu anh trai về là tím như trái cà rồi. Còn chồng chị thì không cứu được.”

Ảnh: Di Anh

Tiếng nức nở ruột gan của người vợ, tiếng con thơ oà khóc cứ vậy vang lên trong căn nhà ngổn ngang sau lũ. Tất cả như vết dao cứa sâu vào lòng người khi cơn lũ qua đi.

“Cái đêm chôn, ông khóc miết. Con bé thì cứ hỏi ‘ba đâu mẹ, ba đâu’. Từ sáng giờ hỏi ba đâu, chỉ biết chỉ lên bàn thờ.”

Cơn lũ đã đi qua, nhưng nỗi đau và sự mất mát vẫn còn đó, ngập chìm lấy gia đình ông Nguyễn Xuân Quang và chị Lê Thị Kim Ngân. Ở Tuy An Đông, tang thương bao trùm lên từng mái nhà. Mọi thứ có thể xây dựng lại, nhưng sự ra đi của những người con, người chồng, người cha như anh N.X.K sẽ mãi là nốt bầm tím, dù chẳng còn chảy máu nhưng vẫn sẽ nhói đau mỗi lần vô tình nhắc nhớ. Những nỗi đau phải dùng cả đời còn lại để xoa dịu.