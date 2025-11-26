Hơn 100 người bám hiện trường sạt lở núi, tìm 2 nạn nhân mất tích

Liên quan đến vụ sạt lở núi xảy ra hôm 14/11 ở thôn Pứt, xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng, khiến 3 người chết và mất tích, những ngày qua, bất chấp điều kiện thời tiết bất lợi, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ gồm các lực lượng Công an xã Hùng Sơn, Biên phòng, Bộ đội,... vẫn bám trụ ở hiện trường để tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích. (Ảnh: S.H)

Ngoài hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, 3 chó nghiệp vụ vẫn đang túc trực ở hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân nghi bị vùi lấp dưới lớp đất đá, bùn nhão - nơi các phương tiện cơ giới khó tiếp cận. (Ảnh: S.H)

Theo Công an xã Hùng Sơn, do khối lượng đất, đá sạt lở từ đỉnh núi Azắt quá lớn, vùi lấp khu vực bị nạn, khiến việc tiếp cận và đào bới gặp nhiều trở ngại. (Ảnh: S.H)

Bên cạnh chướng ngại vật về địa chất, điều kiện thời tiết tại khu vực tìm kiếm cũng là một thách thức lớn và nguy hiểm. (Ảnh: S.H)

Khu vực đỉnh núi Azắt thường xuyên xuất hiện mưa lớn và sương mù dày đặc. Sương mù và mưa làm giảm đáng kể tầm nhìn, cản trở việc quan sát và xác định vị trí. (Ảnh: S.H)

Mưa liên tục làm nền đất yếu hơn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở thứ cấp, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của các lực lượng cứu hộ. (Ảnh: S.H)

Mặc dù công tác tìm kiếm kéo dài và chưa có kết quả khả quan, các lực lượng chức năng vẫn đang quyết tâm, không ngừng nỗ lực với hy vọng sớm tìm thấy 2 nạn nhân còn lại. (Ảnh: S.H)

Như VTC News đưa tin, khoảng 9h35 ngày 14/11, tại khu vực suối Azắt, thôn Pứt, nhiều người trải qua cảm giác kinh hoàng khi chứng kiến lượng lớn đất đá từ núi trút ào ạt như thác xuống khu vực đất canh tác. Khu vực bị sạt lở rộng lớn, kéo dài hơn 1km. Ước tính, cả triệu m³ đất, đá từ quả đồi trên cao đổ ập xuống.

Công an xã Hùng Sơn cho biết ngoài 3 người bị vùi lấp gồm ông Zơ Râm Nhô (công an viên), bà Bríu Thị Tép (vợ ông Nhô) và Hốih Zi Nút, vụ sạt lở cũng vùi 7 xe máy của người dân, 3 nhà duông (chòi tạm dựng ở rẫy).

Đến chiều 19/11, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông Hốih Zi Nút, còn 2 vợ chồng ông Zơ Râm Nhô vẫn đang mất tích.