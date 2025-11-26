Hơn 100 người bám hiện trường sạt lở núi, tìm 2 nạn nhân mất tích

Như VTC News đưa tin, khoảng 9h35 ngày 14/11, tại khu vực suối Azắt, thôn Pứt, nhiều người trải qua cảm giác kinh hoàng khi chứng kiến lượng lớn đất đá từ núi trút ào ạt như thác xuống khu vực đất canh tác. Khu vực bị sạt lở rộng lớn, kéo dài hơn 1km. Ước tính, cả triệu m³ đất, đá từ quả đồi trên cao đổ ập xuống.
Công an xã Hùng Sơn cho biết ngoài 3 người bị vùi lấp gồm ông Zơ Râm Nhô (công an viên), bà Bríu Thị Tép (vợ ông Nhô) và Hốih Zi Nút, vụ sạt lở cũng vùi 7 xe máy của người dân, 3 nhà duông (chòi tạm dựng ở rẫy).
Đến chiều 19/11, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông Hốih Zi Nút, còn 2 vợ chồng ông Zơ Râm Nhô vẫn đang mất tích.