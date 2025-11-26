Xót xa cảnh tượng ở một trường tiểu học sau cơn lũ

Sau cơn lũ lịch sử, những ngôi trường tại Hòa Thịnh cũng rơi vào cảnh hoang tàn. Lũ dữ đã khiến tường rào các trường học trên địa bàn bị đổ sập với tổng chiều dài khoảng 520m.

Ghi nhận tại trường tiểu học Hoà Thịnh, sau khi nước rút, những cuốn sách, quyển vở đã không còn nằm trên bàn hay những kệ sách mà đã trở thành một bãi chiến trường lấm lem, đen đặc. Hàng ngàn quyển sách đã bị bùn non và rác rưởi vùi lấp hoàn toàn. Thiệt hại về trang thiết bị, máy móc tại Trường Tiểu học Hòa Thịnh và Trường Tiểu học Hòa Đồng cũng rất nghiêm trọng do ngập sâu.

Ngay sau khi lũ rút, các cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại Hòa Thịnh, không quản ngại khó khăn, dầm mình trong bùn lầy để giúp dân dọn dẹp.

Từng nhóm chiến sĩ khuôn mặt lấm lem mồ hôi và bùn đất những ngày qua vẫn miệt mài dọn dẹp phòng học, cào lớp bùn non dày đặc và kiên nhẫn xếp lên từng cuốn sách, gột rửa sạch lớp bùn bám trên tường và cửa sổ. Cố gắng trả lại cho ngôi trường một dáng vẻ vốn có để các em nhỏ có thể trở lại trong thời gian sớm nhất.

Tính đến trưa 24/11, xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk, thuộc tỉnh Phú Yên cũ) chìm trong cảnh tang thương sau đợt mưa lũ lịch sử. Thống kê ban đầu cho thấy những con số đau lòng: 25 người đã tử vong, không có trường hợp mất tích nào được ghi nhận, nhưng nỗi đau mất mát là không thể đong đếm.

Thiên tai đã tàn phá tài sản, nhà cửa và cơ sở hạ tầng với tổng giá trị thiệt hại ước tính lên đến hơn 563,5 tỉ đồng. Toàn xã có 4.820/8.255 căn nhà bị ngập hoàn toàn, tài sản bên trong hư hỏng nặng (ước tính 482 tỉ đồng). Đáng thương tâm, 24 căn nhà đã bị sập đổ hoàn toàn, biến thành phế tích.

Lương thực và chăn nuôi cũng chịu cú sốc lớn: khoảng 3.000 tấn lương thực bị cuốn trôi (thiệt hại 24 tỉ đồng) và 65 con bò bị chết (thiệt hại 2 tỉ đồng), đẩy người dân rốn lũ vào cảnh thiếu thốn trăm bề.