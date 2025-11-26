Truy tìm Cao Bằng sinh năm 1987

Ngày 25/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định truy tìm người có dấu hiệu tội phạm trong vụ án xảy ra trên địa bàn tỉnh và một số địa phương liên quan.

Người bị truy tìm là Cao Bằng (sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại ấp Kiết Lập A, xã Lâm Tân, thành phố Cần Thơ). Theo mô tả của cơ quan chức năng, đối tượng có đặc điểm nhận dạng: chiều cao 1,7 m, da đen, trán cao và tóc cắt ngắn.

Quyết định truy tìm Cao Bằng - Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Việc truy tìm nhằm phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Công an Hà Tĩnh đề nghị các tổ chức, cá nhân khi phát hiện Cao Bằng cần báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra (liên hệ trực tiếp Điều tra viên Nguyễn Anh Tuấn, SĐT 0354.725.500) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý.