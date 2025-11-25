Khởi tố nguyên Phó Viện trưởng Viện pháp y tâm thần trung ương

Liên quan vụ án "chạy" kết luận tâm thần và đưa hối lộ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, từng được phản ánh trong các chương trình Việt Nam Hôm Nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Dương Văn Lương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, về tội "Nhận hối lộ".

Kết quả điều tra cho thấy một số cá nhân tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, trong đó có Dương Văn Lương, đã tạo điều kiện để Bùi Thị Thanh Thủy, đối tượng đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh được tự do ra ngoài nhằm điều hành đường dây vận chuyển trái phép 60 kg ma túy. Quá trình triệt phá đường dây này, Thủy khai nhận bản thân hoàn toàn không bị tâm thần.

Theo lời khai và tài liệu điều tra, Thủy đã móc nối với Hội đồng giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương, bao gồm Dương Văn Lương (thời điểm đó là Phó Viện trưởng, bác sĩ, giám định viên), để "chạy" kết luận giám định mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Với kết luận này, Thủy được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, qua đó trốn tránh trách nhiệm hình sự.

Dương Văn Lương cùng các thành viên Hội đồng giám định thừa nhận đã nhận 300 triệu đồng để làm sai lệch kết quả giám định.

Đối tượng Dương Văn Lương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương tại cơ quan Công an. (ảnh: Công an Hà Nội)

Trước đó, ngày 6/11, Công an thành phố Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ án "Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, thành phố Hà Nội và một số đơn vị, địa phương, mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã khởi tố thêm 14 đối tượng, nâng số đối tượng bị khởi tố từ 40 lên 54 bị can với 8 tội danh.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 54 bị can về các tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Làm sai lệch hồ sơ vụ án" và "Đánh bạc".

Qua phân loại nhóm đối tượng của Cơ quan điều tra, Viện Pháp y tâm thần Trung ương (Hà Nội) có 35 bị can; Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa có 2 bị can; Trung tâm Giám định Pháp y tâm thần miền núi phía Bắc có 3 bị can; và 14 bị can khác...

Trước đó, vào 23 giờ 45 phút ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ vợ chồng Lê Văn Đông (tức "Đông timo", sinh năm 1978) và Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1979), cùng trú tại phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội và 5 đối tượng khác gồm: Ngô Việt Dũng (sinh năm 1995, trú tại tỉnh Phú Thọ); Trần Quốc An (sinh năm 1984, nhân viên Khoa Điều trị bắt buộc nam, Viện pháp y Tâm thần Trung ương); Cao Thị Bích Hằng (sinh năm 1983, trú tại xã Thường Tín, thành phố Hà Nội); Trịnh Tứ Hiếu (sinh năm 1997) và Trần Tuấn Phương (sinh năm 1971), đều trú tại tỉnh Thanh Hóa. Các đối tượng là bệnh nhân đang được áp dụng chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khu du lịch Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Ngay trong đêm 7, rạng sáng 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã triệu tập cán bộ, nhân viên Khoa Điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương đang nghỉ dưỡng tại một khách sạn ở khu du lịch Sầm Sơn (Thanh Hóa) về Cơ quan Công an để điều tra làm rõ.

Tiếp đó, từ ngày 7-9/6, Cơ quan Công an đồng loạt khám xét khẩn cấp tại nhiều địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng liên quan hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" tại khu du lịch Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa và thành phố Hà Nội cùng các đối tượng liên quan về hành vi "Đưa, nhận hối lộ". Lực lượng chức năng đã thu giữ, tạm giữ nhiều tài liệu, tang vật vụ án gồm: 2 xe ô tô, 1 xe máy điện; hơn 4,7 tỷ đồng, 4.500 USD, 5 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 3,413 tỷ đồng, 1 sổ tiết kiệm trị giá 55.294 USD, 8 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 26,981 gram Methamphetamin (ma túy đá), 16,227 gram cần sa… trị giá hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan Công an xác định, năm 2016, sau khi phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Nguyễn Thị Mai Anh bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Mai Anh đã cấu kết với các cán bộ, giám định viên của Viện Pháp y tâm thần Trung ương để được ra ngoài. Năm 2020, Mai Anh tiếp tục phạm tội "Làm giả con dấu, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và tiếp tục bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Năm 2023, Mai Anh lại tiếp tục phạm tội "Gây rối trật tự công cộng" cùng với chồng là Lê Văn Đông, sau đó cả 2 vợ chồng Mai Anh đều bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Trong thời gian bắt buộc chữa bệnh, Mai Anh đã hối lộ các lãnh đạo, nhân viên của Viện này để được tổ chức ăn chơi, sử dụng ma túy và được ra ngoài. Từ đó, Mai Anh đặt vấn đề với lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương để lo "chạy" kết luận giám định tâm thần cho các bị can khác nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, Mai Anh còn móc nối với nhân viên Khoa Giám định, phòng Kế hoạch tổng hợp để nắm thông tin gia đình các bị can đến giám định và đặt vấn đề "chạy giám định", từ đó hưởng lợi hàng tỷ đồng...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng khác có liên quan trong vụ án.