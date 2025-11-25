Những ngày vừa qua, mưa lũ kinh hoàng đã tàn phá nặng nề một số tỉnh miền Trung, khiến người dân phải gồng mình chống chọi với dòng nước cuồn cuộn, trong khi mất mát và đau thương hiện rõ trên từng mái nhà, con đường.

Nhiều gia đình phải tạm rời bỏ nhà cửa để tìm chỗ an toàn, nhiều tài sản bị cuốn trôi, và cả những giấc mơ, kế hoạch sinh hoạt hằng ngày cũng bị phá vỡ. Họ trải qua những ngày tháng đầy khắc nghiệt, chỉ biết trông chờ vào sự cứu trợ và lòng sẻ chia của đồng bào cả nước.

Miếng bánh ăn vội mà ngon đến nghẹn: Những chiếc bánh chưng, bánh tét đậm nghĩa tình đồng bào

Hôm nay, khi lũ đã rút, người dân tất bật dọn dẹp bùn đất, tìm kiếm tài sản còn sót lại và nỗ lực vực dậy cuộc sống sau những ngày giông tố. Trong bối cảnh ấy, hàng trăm chuyến xe cứu trợ từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước đã hướng về vùng lũ, mang theo lương thực, thực phẩm và quần áo, thuốc men và cả những chiếc bánh chưng, bánh tét giản dị nhưng chan chứa nghĩa tình.

Đoạn clip ghi lại cảnh người dân đứng bên đường, tay run run mở từng chiếc bánh chưng, bánh tét vừa nhận được, miệng cười rạng rỡ thưởng thức từng miếng bánh khiến nhiều người xúc động. Dù ăn vội, những miếng bánh ấy ngon đến nghẹn, không chỉ no bụng mà còn chứa đựng tình nghĩa, sự sẻ chia và vòng tay đùm bọc của đồng bào khắp nơi gửi về. Giữa bùn lầy và nhọc nhằn, những nụ cười ấy trở nên ấm áp, như một niềm hy vọng cho những ngày bình yên sắp tới.

Câu chuyện đằng sau từng chiếc bánh càng làm lòng người thêm xúc động. Hàng ngàn chiếc bánh chưng, bánh tét đã được người dân ở các tỉnh thành trên cả nước chuẩn bị, gói và nấu thâu đêm để gửi đến đồng bào vùng lũ.

Ở Đồng Nai, hàng trăm người quy tụ tại Nhà Văn hóa Trảng Dài không quản đêm khuya, vo gạo, rửa lá dong, xắt thịt, nhóm lửa để nấu bánh chưng ngay tại chỗ, đảm bảo những chiếc bánh đến tay người dân còn nóng hổi và trọn vẹn.

Tại Đắk Lắk, công an và người dân cùng nhau gói khoảng 2.000 chiếc bánh chưng, bánh tét, chia nhau từng nắm gạo, từng lá dong, mỗi người một việc, tất cả đều với mong muốn nhanh chóng chuyển những món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa đến bà con.

Trên cao nguyên Gia Lai, hơn 600 chiếc bánh tét được gói và nấu chỉ trong hai ngày để kịp gửi đến các gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ.

Mỗi chiếc bánh không chỉ đơn thuần là đồ ăn cứu trợ, mà còn là tấm lòng, là sự cảm thông sâu sắc với những mất mát của bà con, là lời nhắn gửi hy vọng: dù thiên tai có khốc liệt, cả nước vẫn chung tay, vẫn hướng về miền Trung với tất cả trái tim.

Giữa bùn lầy, giữa những khó khăn, những nụ cười hạnh phúc khi thưởng thức miếng bánh chưng, bánh tét trở thành minh chứng cho sức mạnh của tình người và niềm tin rằng, sau cơn lũ dữ, bình yên rồi sẽ trở lại.