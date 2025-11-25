Bắt và khám xét nơi tạm trú của công nhân Nguyễn Trung Tín

Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 23/11, tại một cơ sở kinh doanh vàng, tọa lạc ấp Tân Phong, xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp xảy ra vụ cướp giật tài sản.

Đối tượng giả vờ hỏi mua sợi dây chuyền bằng vàng, lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng trong lúc giao dịch, đã giật lấy sợi dây chuyền rồi chạy ra ngoài lên xe tẩu thoát. Sợi dây chuyền trị giá khoảng 128 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng làm nhiệm vụ xác định Nguyễn Trung Tín, sinh năm 2000, cư trú xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang là đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản.

Tiến hành xác minh truy tìm, đến chiều ngày 24/11, Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ Nguyễn Trung Tín tại một nhà trọ tại xã Tân Phước 3.

Khám xét nơi tạm trú của Tín, lực lượng Công an thu giữ nhiều trang sức bằng vàng và các vật dụng, chứng từ có liên quan đến vụ việc.

Đối tượng Nguyễn Trung Tín tại cơ quan Công an Ảnh: Công an Đồng Tháp),

Qua điều tra ban đầu, Nguyễn Trung Tín khai nhận đang làm công nhân tại một công ty thuộc Khu công nghiệp Long Giang và đang thuê trọ sống cùng với vợ.

Ngày 23/11, sau khi thực hiện vụ cướp giật tài sản tại cửa hàng kinh doanh nữ trang, Tín điều khiển xe mô tô chạy về phòng trọ lẫn trốn.

Đến sáng ngày 24/11, Tín thuê xe ô tô đem số nữ trang cướp giật được đến cửa hàng kinh doanh trang sức trên địa bàn xã Mỹ Lợi bán được 114 triệu đồng.

Có được số tiền trên, Nguyễn Trung Tín mua lại một số nữ trang tại cửa hàng này, số tiền còn lại đem về “chuộc” xe mô tô cho vợ, mua một số mặt hàng điện tử như tivi, tủ lạnh và nạp tiền để đầu tư tiền ảo và chơi game cờ bạc online.

Nguyễn Trung Tín thú nhận: Do trước đây đầu tư tiền “ảo” thua lỗ và thua game cờ bạc online, hắn ta đã đem xe của vợ đi “ cầm” nên thực hiện hành vi cướp giật tài sản để có tiền “chuộc” xe cho vợ và tiếp tục đầu tư tiền “ảo”.

Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan, tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.