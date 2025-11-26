Bắt tạm giam Hà Văn Cường sinh năm 1994

Công an phường Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng) mới đây đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà Văn Cường (SN 1994, trú khối phố Câu Hà, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) về tội “Cố ý gây thương tích” theo Khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự, liên quan vụ đánh nhau xảy ra ngày 21/9/2025 tại địa bàn khối Câu Hà.

Kết quả điều tra xác định: Do mâu thuẫn trong xóm làng, Hà Văn Cường mang theo kéo và một đoạn cây gỗ (một đầu gắn thắng đĩa) đến nhà Phạm Phương Khánh (SN 1980, cùng trú khối Câu Hà) để gây sự.

Chân dung Hà Văn Cường. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Hai bên xô xát, dẫn đến thương tích cho cả hai; trong đó, Khánh bị Cường gây thương tích với tỷ lệ lên đến 39%.

Vụ việc thêm một lần nữa cảnh báo tình trạng dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn – một hành vi cực kỳ nguy hiểm, đẩy người phạm tội vào vòng lao lý và gây mất an ninh trật tự khu dân cư.