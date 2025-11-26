Vụ người đàn ông bị xe máy đâm ngã, đánh gục trên phố Hà Nội: Diễn biến mới quan trọng

Liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông bị đâm xe, hành hung giữa đường xảy ra tại đường Hoàng Tùng, xã An Khánh, TP Hà Nội sáng 24/11 gây bức xúc dư luận, mọi người rất quan tâm và mong sự việc sớm được làm sáng tỏ, những kẻ đánh người phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bà Nguyễn Thị D. (60 tuổi), sống ở gần hiện trường vụ việc là người chứng kiến sự việc đến nay vẫn chưa hết bàng hoàng.

Chia sẻ trên báo Dân Việt, bà D. cho hay ban đầu, bà tưởng sự việc chỉ là xích mích nhỏ. Khi bà chạy ra can ngăn, đỡ nạn nhân dậy thì người này cho biết nguyên nhân do có mâu thuẫn giao thông từ trước.

Một nam thanh niên tông xe máy vào người nạn nhân. (Ảnh: Cắt từ clip)

Theo lời bà D., nạn nhân kể lúc đó đang chở vợ con đi học. Sau khi đưa vợ con đến trường, anh đi bộ về thì xảy ra sự việc. Người phụ nữ kể thêm, lúc đó có một người đàn ông trung tuổi cố gắng can ngăn nhưng bị một trong 2 đối tượng hành hung đe dọa nên không dám can nữa.

Lúc sau, bà D. cùng một cô giáo mầm non gần đó chạy tới nhưng nhóm người vẫn hung hăng đánh nạn nhân. Họ chỉ dừng tay khi có nhiều người kéo đến và một thanh niên lớn tiếng nói sẽ báo công an.

Bà D. cũng cho biết, khi đỡ nạn nhân dậy, người này nói nhà ở gần đây và gọi người thân tới đưa đi viện. Khi người nhà nạn nhân tới nơi thì 2 thanh niên đánh người đã bỏ đi. Nạn nhân được đưa đi viện ngay vì quá đau. Lực lượng chức năng cũng có mặt ngay sau đó.

Nhân chứng nói thêm, trưa ngày 25/11, công an đã đưa đối tượng cầm gậy truy đuổi nạn nhân đến thực nghiệm hiện trường.

Một người khác đánh người đàn ông rất dã man. (Ảnh: Cắt từ clip)

Liên quan đến sự việc, trao đổi trên báo VietNamNet, lãnh đạo Công an xã An Khánh xác nhận thông tin, cơ quan chức năng đã triệu tập một đối tượng ngay trong ngày 24/11. Sau quá trình làm việc, cơ quan chức năng đã bắt giữ người này, đồng thời khẩn trương truy tìm nghi phạm còn lại.

Nạn nhân trong vụ việc cũng đã được đưa đi giám định thương tích để phục vụ việc xử lý theo quy định của pháp luật.

Clip ghi lại gì?

Trước đó, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip trích xuất từ camera an ninh, ghi lại diễn biến vụ hành hung. Thời điểm xảy ra sự việc, nạn nhân đang đi bộ dưới lòng đường thì bị một nam thanh niên đi xe máy với tốc độ nhanh, không đội mũ bảo hiểm tông mạnh từ phía sau. Cú tông khiến nạn nhân ngã xuống vỉa hè.

Ngay lập tức, một nam thanh niên khác chạy từ phía sau tới, dùng gậy vụt nhiều lần vào người, đầu nạn nhân. Nam thanh niên đi xe máy cũng dùng một chiếc ghế, đánh mạnh vào người nạn nhân.

Mặc dù có nhiều người tới can ngăn song 1 trong 2 nam thanh niên vẫn tiếp tục dùng chân đạp, dùng tay đấm nhiều nhát vào đầu, người nạn nhân. Bị đánh, nạn nhân không thể phản kháng, nằm gục trên vỉa hè. Sau đó, có nhiều người can ngăn và 2 nam thanh niên rời đi.