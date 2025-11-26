MTTQ Việt Nam các cấp vận động hơn 3.200 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Theo thông tin từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, tính đến 12h ngày 25/11, hơn 1,05 triệu người dân, gần 61.000 doanh nghiệp ủng hộ qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương với tổng số tiền hơn 2.088,5 tỷ đồng.

Trong đó, các đơn vị đăng ký qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương song trực tiếp chuyển hỗ trợ cho các địa phương là 1.118,5 tỷ đồng; các đơn vị, tổ chức, cá nhân chuyển khoản hoặc tiền mặt trực tiếp về Ban Vận động cứu trợ Trung ương là hơn 970 tỷ đồng.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm trao số tiền ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ tới Ban Vận động cứu trợ Trung ương.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, từ tháng 10 đến nay, MTTQ tại 34 tỉnh, thành phố và các cấp phát động các chương trình ủng hộ hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ủng hộ tại chỗ, chuyển trực tiếp các nguồn hỗ trợ về các địa phương bị ảnh hưởng.

Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến ngày 24/11, toàn hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp vận động được hơn 3.200 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả do các cơn bão, lũ gây ra.

Ban Vận động Cứu trợ Trung ương phân bổ 9 đợt với kinh phí là 678,182 tỷ đồng qua các tài khoản của Ban cứu trợ hoặc Ủy ban MTTQ của 23 tỉnh, thành phố.

Trong đó, Thái Nguyên 45,12 tỷ đồng; Bắc Ninh 20,062 tỷ đồng; Lạng Sơn 30,5 tỷ đồng; Cao Bằng 35 tỷ đồng; Tuyên Quang 35 tỷ đồng; Lào Cai 25 tỷ đồng; Sơn La 15 tỷ đồng; Điện Biên 5 tỷ đồng; Phú Thọ 20 tỷ đồng; Hải Phòng 10 tỷ đồng; Hưng Yên 10 tỷ đồng; Ninh Bình 25,5 tỷ đồng; Thanh Hóa 25,5 tỷ đồng; Nghệ An 40,5 tỷ đồng; Hà Tĩnh 40,5 tỷ đồng; Quảng Trị 55,5 tỷ đồng; Huế 40 tỷ đồng; Đà Nẵng 40 tỷ đồng; Quảng Ngãi 35 tỷ đồng; Gia Lai 45 tỷ đồng; Đắk Lắk 40 tỷ đồng; Khánh Hòa 20 tỷ đồng; Lâm Đồng 20 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến ngày 25/11, mưa lũ khiến 102 người chết và mất tích. Trong đó, 90 người chết (Quảng Trị 1, Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 3, Đắk Lắk 63, Khánh Hòa 15, Lâm Đồng 4); 11 người mất tích (Đà Nẵng 2, Đắk Lắk 8, Khánh Hòa 1, Lâm Đồng 1).

Thiên tai cũng làm 308 nhà bị sập đổ (Quảng Ngãi 09, Gia Lai 103, Đắk Lắk 120, Lâm Đồng 76); 1.159 nhà bị hư hỏng (Quảng Trị 3, Đà Nẵng 46, Quảng Ngãi 71, Gia Lai 107, Đắk Lắk 178, Khánh Hòa 5, Lâm Đồng 749).

Hiện tỉnh Đắk Lắk còn 4 xã, tỉnh Lâm Đồng còn 105 hộ dân bị ngập; 82 hộ tại xã Cát Tiên bị chia cắt do ngập nước, đi lại khó khăn, hiện di chuyển bằng thuyền và các phương tiện để tiếp cận hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm. Thời điểm ngập lớn nhất là 202.567 nhà bị ngập (Gia Lai 20.775, Đắk Lắk 150.000, Khánh Hòa 30.655, Lâm Đồng 1.137).

Bên cạnh đó, 82.414 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; 147.065 ha cây trồng khác bị thiệt hại; 1.730.983 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.307 ha thủy sản thiệt hại...

Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế khoảng 13.748 tỷ đồng (Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.500 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.500 tỷ đồng, Khánh Hòa 5.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.098 tỷ đồng).