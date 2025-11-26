Facebook "Đội SOS 115 - Bình Định" đăng tin công an dừng cứu nạn: Admin nói do thiếu nhận thức

Trước đó, vào rạng sáng ngày 19/11, ông N.Q.Đ (SN: 1996; trú tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã sử dụng trang Facebook “Đội SOS 115 - Tỉnh Bình Định” với hơn 270 ngàn người theo dõi, đăng tải 1 bài viết gây hoang mang dư luận.

Nội dung bài viết như sau: “Có hiệu lệnh tạm dừng cứu nạn, cứu hộ ngay lúc này”, “lực lượng công an đã rút về cùng chiếc cano”.

Nội dung sai sự thật khiến dư luận bức xúc. (Ảnh chụp màn hình)

Thời điểm đó, lực lượng chức năng vẫn đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, riêng Công an tỉnh thành lập 11 Trung đội xung kích với 534 cán bộ, chiến sĩ xuống các địa bàn ngập lụt, phối hợp với chính quyền các xã, phường để cứu hộ, cứu nạn, giúp dân di dời, kê cao tài sản, tránh ngập lụt gây hư hại.

Đến ngày 26/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với anh N.Q.Đ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.

Làm việc cơ quan chức năng, ông Đ. thừa nhận các thông tin đưa ra là sai sự thật, do bản thân thiếu sót trong nhận thức, diễn đạt nội dung chưa rõ ràng gây hoang mang dư luận xã hội, bức xúc trong Nhân dân, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của lực lượng Công an nhân dân.

Ông Đ. làm việc với cơ quan chức năng.

Ông Đ. đã thừa nhận hành vi sai phạm, cam kết không tái phạm. Cơ quan Công an đang tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, xác minh các trường hợp khác có hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Từ vụ việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh đề nghị người dùng mạng xã hội cần nâng cao ý thức cảnh giác, kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội. Tuyệt đối không đăng tải, bình luận và chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng hoặc chưa đúng sự thật gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự.