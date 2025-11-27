Bão số 15 dự báo đổi hướng liên tục, luẩn quẩn nhiều ngày trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 27-11, vị trí tâm bão số 15 ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 190 km về phía Bắc.



Dự báo hướng di chuyển của bão số 15 lúc 10 giờ ngày 27-11. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 5-10 km/giờ.

Đến 10 giờ ngày 28-11, vị trí tâm bão số 15 ở khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 210 km về phía Tây Bắc.

Cường độ bão duy trì ở cấp 12, giật cấp 15, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 5–10 km/giờ.



Vùng nguy hiểm từ 11,0 đến 15,0 độ Vĩ Bắc và 111,5 đến 116,0 độ Kinh Đông; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại khu vực giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa.

Đến 10 giờ ngày 29-11, bão số 15 ở khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông. Cường độ giảm xuống cấp 11, giật cấp 14; tiếp tục đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 3–5 km/giờ.

Vùng nguy hiểm từ 11,0 đến 15,0 độ Vĩ Bắc và 110,5 đến 115,0 độ Kinh Đông; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Trường Sa.

Dự báo, sau đó, bão số 15 tiếp tục đổi sang hướng Bắc Tây Bắc, rồi hướng Tây với tốc độ rất chậm chỉ 3-5 km/giờ và cường độ suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão số 15, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15; sóng biển cao 4 - 6 m, vùng gần tâm bão 7-9 m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Bão số 15 mạnh lên cường độ cực đại cấp 12, giật cấp 15, sau đó suy yếu dần

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay cường độ bão mạnh lên do di chuyển tới vùng nước biển ấm 27-28 độ C. Tuy nhiên, khi không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam sẽ khiến bão suy yếu về cường độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, cường độ và hướng di chuyển của bão sau ngày 28-11 tương đối phức tạp.

"Thậm chí, không loại trừ phương án bão suy yếu ngay trên biển, không ảnh hưởng mưa lớn, gió mạnh trên đất liền" - ông Lâm chia sẻ.

Ông Lâm lưu ý đặc điểm của cơn bão số 15 đi chậm nên ảnh hưởng trên Biển Đông dài ngày.

Từ chiều ngày 28-11, bão dự báo di chuyển với tốc độ rất chậm xuống 5-10 km/giờ, dẫn tới bão có thể tồn tại trên Biển Đông kéo dài tới ngày 3-12, khác với cơn bão trước đó.

Do vậy, vùng biển ven bờ bị ảnh hưởng, tàu thuyền cần di chuyển ra xa, hoặc tránh trú vào trong đất liền để không chịu ảnh hưởng bởi gió mạnh cấp 6 trở lên.