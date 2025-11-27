Vụ bố ôm 2 con nhảy cầu khiến 1 bé tử vong: Hé lộ tình trạng hôn nhân

Vụ việc người bố ôm 2 con nhảy cầu đường sắt Trường Xuân (xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) khiến cháu bé 2 tuổi tử vong đã khiến dư luận vô cùng bàng hoàng, đau xót. Danh tính người bố trong vụ việc đã được xác định là Võ Văn Tin (sinh năm 1998, ở thôn Điện An 4, xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi).

Nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho hay, tối ngày 26/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp về tội "giết người" đối với Võ Văn Tin.

Trước đó vào sáng ngày 26/11, Tin đưa 2 con là bé trai tên V.V.T. (SN 2019) và bé gái tên V.N.M.A. (SN 2023) nhảy xuống sông Trà Khúc tự tử. Phát hiện sự việc, người dân đã tổ chức ứng cứu và đưa 3 bố con lên bờ. Tuy nhiên, bé A. đã tử vong còn bé T. bị thương, được đưa đi bệnh viện. Hiện cháu bé vẫn đang nằm viện điều trị.

Võ Văn Tin ôm 2 con nhảy sông khiến cháu bé 2 tuổi tử vong. (Pháp luật TP.HCM)

Tin đã có vợ là chị B.T.T. (sinh năm 1993, ở xã Bình Giã, TP.HCM), sinh được 2 con là bé T. và A. Trước kia, cả gia đình sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Gần đây, do vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên Tin đưa 2 con về quê nhà sinh sống và làm việc ở nhà máy nước đá tại xã.

Thời gian gần đây, Tin có biểu hiện buồn chuyện gia đình. Người đàn ông đã từng dẫn 2 con đến khu vực cầu Cổ Lũy (xã An Phú) định tự tử nhưng không thành.

Hiện trường nơi Tin để lại xe máy, đồ đạc, ôm 2 con làm chuyện dại dột. (Ảnh: Người Lao Động)

Trao đổi trên báo VietNamNet, ông Nguyễn Đăng Vinh, Bí thứ xã Tư Nghĩa thông tin thêm, vợ chồng anh Tin đang trong thời gian ly thân. Sau sự việc, chị T. đã từ TP.HCM về Quảng Ngãi để lo hậu sự cho con gái.

Ông Vinh cho biết thêm, vào buổi sáng xảy ra sự việc, anh Tin chở theo con gái 2 tuổi đến trường tiểu học để xin cho con trai đang học lớp 1 được về sớm. Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày thì địa phương nhận được thông tin anh này ôm 2 con nhảy sông.

Thông tin về vụ việc khiến dư luận bàng hoàng, đau xót, thương bé gái 2 tuổi ra đi oan ức. "Lại là một bài học đau lòng để cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Trong cuộc sống có rất nhiều khó khăn, áp lực nhưng mỗi chúng ta cần phải tỉnh táo, tìm cách giải quyết nhẹ nhàng nhất thay vì suy nghĩ tiêu cực như thế này sẽ để lại hậu quả khôn lường và nỗi đau cho rất nhiều người khác. Thương cháu bé vô tội bị tước đi mạng sống, mong cháu yên nghỉ", cư dân mạng bình luận.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.