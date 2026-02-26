Khởi tố tài xế chặn đầu, khóa đuôi xe tại Hà Tĩnh

Sáng 26.2, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Viết Linh về tội “Gây rối trật tự công cộng” liên quan đến vụ chặn xe gây xôn xao dư luận dịp Tết tại phường Trần Phú.

Nguyễn Viết Linh tại CQĐT. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Theo điều tra ban đầu, sáng 18.2 (mùng 2 Tết Nguyên đán), tại đường Quang Lĩnh, anh P.A.T. (quê Hà Tĩnh) đang đi chúc Tết thì gặp ô tô màu trắng của Linh đỗ chiếm gần hết lối đi. Khi được đề nghị di chuyển, Linh không hợp tác mà còn điều thêm một xe khác chặn phía sau, khiến phương tiện của anh T. không thể lưu thông.

Đến khoảng 14h cùng ngày, sau khi lực lượng công an địa phương vào cuộc, chiếc xe chắn phía sau mới được di chuyển. Sự việc gây xôn xao, bức xúc trong dư luận xã hội.

Hiện trường vụ việc

Cơ quan chức năng xác định, Linh có hành vi cản trở giao thông, gây mất trật tự công cộng và có lời nói thách thức. Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Viết Linh.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.