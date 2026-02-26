Một tuyến đường ở TP.HCM đỏ lửa suốt đêm trước ngày vía Thần Tài

Tối 25/2 (mùng 9 tháng Giêng), tuyến đường Tân Kỳ Tân Quý (phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) – nơi được nhiều người gọi là “phố cá lóc nướng” rực lửa từ sớm. Dọc hai bên đường, hàng chục bếp than đỏ rực, khói bay nghi ngút hòa vào không khí đêm se lạnh, tạo nên khung cảnh đặc trưng mỗi dịp vía Thần Tài.

Từ chiều tối, các tiệm đã tất bật sơ chế cá, xiên tre, nhóm lửa liên tục để kịp phục vụ khách. Tiếng quạt than phì phò, tiếng trở cá lách tách trên bếp nóng, mùi thơm của cá nướng lan tỏa cả một góc phố. Càng về khuya, lượng người đổ về càng đông. Xe máy dựng kín hai bên lề, nhiều người tranh thủ mua sớm để sáng hôm sau kịp bày mâm cúng.





Khói than bốc cao nghi ngút, bao trùm một đoạn đường Tân Kỳ Tân Quý trong đêm trước ngày vía Thần Tài.

Hàng chục bếp lửa đỏ rực suốt đêm, người bán thoăn thoắt trở tay trên từng xiên cá.

Các tiểu thương trên “phố cá lóc nướng” tất bật chuẩn bị cá, xiên mía và nhóm lửa từ sớm để kịp phục vụ khách.

Anh Nguyễn Văn Thụ (phường Hòa Hưng, TP.HCM) cho biết anh chạy xe từ khu vực Quận 10 cũ sang Tân Phú cũ để mua cá lóc nướng, cũng là lần đầu tiên anh tự tay chuẩn bị lễ cúng Thần Tài. “Không khí ở đây rất nhộn nhịp dù đã gần khuya. Giá cá năm nay cũng ổn, khoảng 200.000 đồng một con nhỏ, 220.000 đồng một con lớn, không chênh lệch nhiều so với ngày thường”, anh nói.

Theo ghi nhận, nhiều cửa hàng phải hoạt động xuyên đêm. Người bán liên tục trở tay trên bếp, người phụ việc đóng gói, tính tiền thoăn thoắt. Khách đến sau xếp hàng chờ đến lượt, có thời điểm phải đợi vài chục phút mới nhận được cá.

Các tiểu thương thay phiên nhau canh lửa, đảm bảo từng mẻ cá chín đều, vàng ruộm.

Dãy cá lóc vàng ruộm xếp san sát, tỏa mùi thơm đặc trưng giữa phố đêm.

Chị Nguyễn Thị Cúc đã có kinh nghiệm 25 năm bán cá lóc nướng tại đường Tân Kỳ Tân Quý cho biết số lượng cá lóc nhập về có giảm đáng kể hơn so với năm ngoái

Người bán tất bật từ khâu sơ chế đến đóng gói, gần như không có phút nghỉ tay.

Chị Nguyễn Thị Cúc, người có 25 năm bán cá lóc nướng tại tuyến đường này – cho biết năm nay lượng cá nhập về giảm đáng kể so với năm ngoái do sức mua chung có phần chững lại. “Năm nay lượng cá chỉ bằng khoảng một phần ba năm trước. Tuy vậy, cửa hàng vẫn cố gắng chuẩn bị đủ để phục vụ khách quen”, chị chia sẻ.

Theo chị Cúc, cá lóc ngon nhất vẫn là cá từ Châu Đốc. “Quán chỉ chọn những con cá khỏe, màu đen hoặc xanh đen để nướng. Những con màu trắng là cá yếu, mình không sử dụng. Làm nghề lâu năm phải giữ uy tín thì mới trụ được”, chị nói.

Từng hàng cá lóc được chuẩn bị kỹ lưỡng, chờ nướng xuyên đêm để kịp giao cho khách.

Những bếp than đỏ rực nối dài, tạo nên khung cảnh đặc trưng mỗi mùa vía Thần Tài.

Tiểu thương tất bật nướng những con cá lóc vàng ruộm, da giòn thơm phức trên bếp than hồng để kịp phục vụ người dân mua về cúng vía Thần Tài

Những con cá lóc tươi được lựa chọn kỹ trước khi đưa lên bếp than đỏ lửa.

Càng gần nửa đêm, “phố cá lóc nướng” càng thêm nhộn nhịp. Ánh lửa hồng hắt lên những dãy cá vàng ruộm, tiếng người mua – kẻ bán rộn ràng tạo nên không khí đặc trưng của mùa vía Thần Tài ở TP.HCM.