Vụ án Tập đoàn Sen Tài Thu: Một luật sư giao nộp cho cơ quan điều tra 1 tỷ đồng

Trong cáo trạng vừa ban hành, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố bị can Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu) và hai chị em ruột Nguyễn Thị Ngọc Lan (sinh năm 1977); Nguyễn Thị Thanh Tú (sinh năm 1987, cùng trú tại Khu đô thị Royal City, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Ở Tập đoàn Sen Tài Thu, bị can Hương là người khởi xướng việc nâng “khống” vốn điều lệ công ty nhằm huy động tiền của nhà đầu tư phục vụ cho mục đích sản xuất, kinh doanh và trả nợ. Qua đó, Hương cùng hai mẹ con bị can Phạm Thị Hòa (sinh năm 1958, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu) và Nguyễn Thị Thùy Linh (sinh năm 1981, cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu) chiếm đoạt 988 tỷ đồng.

Khi nhận thấy dấu hiệu khó thoát 'lưới' pháp luật, bị can Hương cùng chồng 3 lần đến nhà đưa tổng số tiền 26 tỷ đồng cho hai chị em Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thị Thanh Tú để nhờ “chạy án”.

Tuy nhiên, hai chị em Lan và Tú không làm như cam kết mà dùng tiền mua căn hộ tại khu Royal City hết 9,5 tỷ; sử dụng 10 tỷ đồng gửi hai sổ tiết kiệm đứng tên con gái nhằm che giấu nguồn tiền bất hợp pháp.

Kết quả điều tra xác định, sau khi được bị can Nguyễn Thị Lan Hương nhờ “chạy án” và đưa tiền, bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan đưa Tú, cùng vợ chồng Hương đến văn phòng một công ty luật ở Hà Nội để nhờ tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến vụ án.

Các bị can trong vụ án.

Cáo trạng cho rằng, khi tư vấn pháp lý, luật sư L. Đ. V. đề nghị Hương phải có phương án làm việc với các nhà đầu tư, khắc phục, trả dần tiền cho họ.

Luật sư L. Đ. V. không trao đổi gì liên quan đến việc “chạy án” cho Hương, cũng không yêu cầu Hương hoặc Lan phải đưa tiền.

Theo Viện Kiểm sát, sau khi nghe tư vấn xong, bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan đã để lại một túi xách bên trong chứa 1 tỷ đồng. Thấy vậy, luật sư L. Đ. V. yêu cầu Lan nhận lại nhưng chị ta từ chối.

Quá trình điều tra, luật sư L. Đ. V. đã giao nộp số tiền trên để phục vụ giải quyết hậu quả vụ án.

Cơ quan điều tra cho rằng, khi Lan đưa vợ chồng Hương đến văn phòng luật sư để nhờ tư vấn hành vi của Hương trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Sen Tài Thu, luật sư L. Đ. V. đã làm đúng quy định.

Luật sư không đưa ra thông tin gian dối, không hứa hẹn, cam kết với Hương và Lan, không có mục đích chiếm đoạt tài sản. Do đó, cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý luật sư L. Đ. V. với vai trò đồng phạm của Lan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Với bị can Nguyễn Thị Thanh Tú, cơ quan tố tụng đánh giá người này biết rõ chị gái không có chức năng giải quyết vụ việc nhưng vẫn làm cầu nối "chạy án". Các lần vợ chồng Hương đưa tiền đều thông qua Tú. Dù không được chia lợi ích nhưng hành vi của Tú đã giúp sức tích cực cho chị gái Nguyễn Thị Ngọc Lan chiếm đoạt 26 tỷ đồng.