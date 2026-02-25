Cựu Tổng giám đốc Sen Tài Thu chi 25 tỷ đồng nhờ 'chạy án' nhưng bị chiếm đoạt

Lừa đảo do áp lực trả nợ, chi tiêu

Như Tiền Phong đưa tin, Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 5 bị can, gồm: Phạm Thị Hòa (SN 1958, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu); Nguyễn Thị Thùy Linh (con gái bị can Hòa, cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu); Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu); Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977) và Nguyễn Thị Thanh Tú (SN 1987, cùng trú tại Royal City, phường Thanh Xuân, Hà Nội) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Bị can Phạm Thị Hòa (trái) cùng đồng phạm.

Cáo trạng xác định, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, do áp lực trả nợ và nhu cầu chi tiêu cá nhân, bị can Phạm Thị Hòa cùng Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đã bàn bạc, thống nhất nâng "khống" vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam dưới hình thức huy động vốn, ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.

Tính trong khoảng 3 năm, đã có 459 nhà đầu tư chuyển tổng số tiền hơn 1.726 tỷ đồng cho Tập đoàn Sen Tài Thu dưới hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Phạm Thị Hòa. Sau khi nhận tiền, Hòa cùng Linh, Hương sử dụng hơn 737 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước đó, tạo vòng quay dòng tiền nhằm duy trì lòng tin và tiếp tục huy động vốn. Số tiền còn lại, hơn 988 tỷ đồng, bị các bị can chiếm đoạt.

Đến nay, cơ quan tiến hành tố tụng ghi nhận 266/459 nhà đầu tư đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc bị chiếm đoạt tiền, với tổng số tiền chuyển vào hơn 971 tỷ đồng. Trong số này, các bị hại đã được chi trả khoảng hơn 213 tỷ đồng tiền lợi nhuận; số tiền còn bị chiếm đoạt là hơn 757 tỷ đồng.

Thủ đoạn lừa tiền chạy án của hai chị em ruột

Đáng chú ý, ngoài hành vi nâng khống vốn, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, hai chị em bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977) và Nguyễn Thị Thanh Tú (SN 1987) bị cáo buộc lừa đảo “chạy án” cho bị can Nguyễn Thị Lan Hương.

Theo đó, năm 2023, bị can Nguyễn Thị Lan Hương kể chuyện đang bị công an triệu tập trong vụ án Tập đoàn Sen Tài Thu cho Nguyễn Thị Thanh Tú biết.

Tú liền giới thiệu với Hương và khẳng định chị gái mình là Nguyễn Thị Ngọc Lan, có nhiều mối quan hệ, có thể “chạy án” việc của Hương.

Viện Kiểm sát xác định trên thực tế, Nguyễn Thị Ngọc Lan không có nghề nghiệp ổn định, không có chức năng, nhiệm vụ trong quá trình giải quyết vụ việc liên quan đến Công ty Sen Tài Thu. Khi gặp Lan, Hương trình bày việc đang liên quan đến vụ việc công an điều tra sai phạm xảy ra tại công ty và nhờ giúp đỡ.

Nghe chuyện, bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan nói “không nên quá lo lắng, còn việc tới đâu thì để tính”.

Tạo sự “tin tưởng” cho Hương, bị can Ngọc Lan nói sẽ gọi điện thoại nói chuyện một số lãnh đạo trong ngành công an để nhờ giúp đỡ. Thực tế, bị can không gọi điện cho ai, cũng không nhờ ai để giúp đỡ công việc cho Hương.

Tuy vậy, Lan nhiều lần gọi điện cho Tú rồi hẹn vợ chồng Hương đến nhà mình để cùng bàn bạc cách “giúp đỡ”. Bị can nói “muốn lo được việc cho Hương, phải chuẩn bị khoảng 30 tỷ đồng để cảm ơn những người giúp ‘đưa’ Hương ra khỏi vụ việc”.

Bị can Nguyễn Thị Lan Hương.

Do tin tưởng, Hương đã 3 lần chuyển tổng số tiền 25 tỷ đồng cho Nguyễn Thị Ngọc Lan.

Lần đầu vào tháng 9/2023, chồng Hương cầm 10 tỷ đồng đến nhà, đưa cho Lan và Lan cất tại gầm giường trong phòng ngủ của con gái mình.

Khoảng một tuần sau, bị can Tú đi sang nhà Hương, nhận thêm 11 tỷ đồng mang về cho chị gái. Khi đó, Lan cất số tiền này vào gầm giường trong phòng ngủ của mình.

Còn lần cuối vào đầu tháng 10/2023 tại nhà của Lan, bị can khẳng định đã dùng hết 20 tỷ đồng nhận những lần trước, giờ cần thêm 5 tỷ để “cảm ơn anh em” đã giúp lo việc cho Hương. Vợ chồng Hương đã về, mang thêm 5 tỷ đồng đựng trong ba lô đen mang đến nhà, rồi nhấc đệm giường ngủ của Lan lên, cất xuống dưới.

Tuy nhiên, một thời gian sau bị can Hương vẫn nhận lệnh triệu tập lên làm việc về sai phạm tại Tập đoàn Sen Tài Thu rồi bị khởi tố. Lúc này Hương mới biết việc Nguyễn Thị Ngọc Lan nhận tiền của mình nhưng không giúp được nên trình báo cơ quan điều tra.

Tài liệu truy tố thể hiện, hai chị em Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đồng thời, tự nguyện giao nộp khắc phục đủ toàn bộ số tiền 25 tỷ chiếm đoạt của Nguyễn Thị Lan Hương.

Về hành vi “Rửa tiền” của Nguyễn Thị Ngọc Lan , cơ quan truy tố xác định bị can dùng 25 tỷ đồng nói trên đi mua căn hộ tại khu Royal City hết 9,5 tỷ; sử dụng 10 tỷ đồng gửi hai sổ tiết kiệm đứng tên con gái nhằm che giấu nguồn tiền bất hợp pháp, đã cấu thành tội.