Ngày 26/2, Công an xã Long Hải cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra vụ nghi nổ bình hơi ở cơ sở chế biến thủy sản khiến 1 người chết và 2 người bị thương.

Trước đó, khoảng 10h30 cùng ngày, người dân sinh sống ở gần cơ sở chế biến thủy sản tại ấp Lò Vôi, xã Long Hải (TP.HCM) nghe tiếng nổ lớn phát ra từ cơ sở này. Mọi người chạy qua phát hiện 1 người đàn ông nằm bất động và đã tử vong, cạnh đó là 2 người bị thương.

Người dân đưa 2 người bị thương đi cấp cứu và báo cơ quan chức năng.

Nhận tin, Công an có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Bước đầu danh tính người tử vong là ông Trần Văn Minh (47 tuổi).

Theo cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra vụ việc ông Đoàn Văn N. (51 tuổi, thợ sửa máy nén khí) đang trao đổi với ông Nguyễn Ngọc T. (36 tuổi, quản lý công ty) về việc sửa chữa hệ thống máy nén khí thì bình hơi bất ngờ phát nổ. Vụ việc khiến ông N. bị nhiều thương tích.

Mảnh vỡ từ bình hơi văng trúng ông Phạm Văn H.(41 tuổi) và ông Trần Văn Minh đang vệ sinh vỉ phơi cá gần đó. Ông Minh tử vong tại chỗ; ông H. bị gãy chân, được đưa đi cấp cứu.