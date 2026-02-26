Cụ ông mắc bệnh K mang chiếc đồng hồ cũ xin bán 200k để có tiền ăn qua ngày, nói trong nghẹn ngào: "Tài sản cuối cùng của tôi…”

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại khoảnh khắc khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng: một cụ ông mắc bệnh K mang theo chiếc đồng hồ - kỷ vật cuối cùng đến bán chỉ để có tiền mua đồ ăn qua ngày.

Theo thông tin từ đoạn camera, sự việc thực tế xảy ra từ ngày 22/1 nhưng đến cuối tháng 2 mới được chia sẻ rộng rãi. Địa điểm ghi lại câu chuyện là tại Trung tâm đón tiếp bệnh nhân Samari - Vinh.





Trong clip, cụ ông với dáng người gầy gò, khoác bộ quần áo bệnh nhân, đầu đội tạm chiếc túi nylon để che mưa, chậm rãi bước vào bên trong trung tâm. Ông lặng lẽ đi ra rồi lại đi vào, ánh mắt đầy do dự. Sau vài giây ngập ngừng, cụ rút từ túi áo ra một chiếc đồng hồ cũ, giọng phân vân: "Tôi hết tiền ăn, tôi muốn bán cái đồng hồ này?"

Người đàn ông trong trung tâm hỏi lại: "ông bán chi?" thì cụ ông nhẹ nhàng nhắc lại, "Tôi muốn bán cái đồng hồ này lấy tiền ăn. Tôi bí quá... tài sản cuối cùng".

Nghe vậy, người đàn ông cầm chiếc đồng hồ bước vào trong, vừa đi vừa gọi: "Sơ ơi, có người bán đồng hồ 200k để lấy tiền ăn...".

Sau ít phút trao đổi, mặc cả qua lại anh quay ra nói với cụ: "Con ra lấy tiền, vậy 250k ông nhé, không trả lại đâu ông nhé". Có lẽ trong lòng rất buồn nhưng cụ ông vẫn gật đầu đồng ý.

Hình ảnh cụ ông ngập ngừng ngỏ ý muốn bán chiếc đồng hồ để lấy tiền ăn qua ngày

Tuy nhiên, theo chia sẻ của tài khoản Huề Vũ, dù nói vậy, nhưng thực tế anh vẫn gửi tiền hỗ trợ và trao lại chiếc đồng hồ kỷ vật cuối cùng cho cụ ông. Người này cũng cho biết, tại trung tâm thường xuyên bắt gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn tương tự, phần lớn là bệnh nhân nghèo rơi vào cảnh túng quẫn khi đang điều trị bệnh.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt bình luận. Nhiều người bày tỏ sự xót xa trước hoàn cảnh của cụ ông, không ít ý kiến cho rằng hình ảnh người bệnh phải bán đi tài sản cuối cùng để có bữa ăn là điều quá đau lòng. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng dành lời cảm kích cho tấm lòng của những người tại trung tâm đã kịp thời giúp đỡ ông.

Hiện nhiều người đang mong muốn biết thêm thông tin cụ thể về hoàn cảnh và nơi điều trị của cụ ông để có thể chung tay hỗ trợ, giúp ông vượt qua giai đoạn khó khăn này.