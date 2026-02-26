Hai anh em Hạnh - Phúc cùng nhiều cặp song sinh ở Quảng Ngãi viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Mùa tuyển quân Xuân Bính Ngọ 2026 tại tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận một hình ảnh đặc biệt: nhiều cặp anh em song sinh cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ và đều trúng tuyển. Cùng sinh ra một ngày, cùng lớn lên trong một mái nhà, nay họ tiếp tục sát cánh trong một dấu mốc quan trọng của tuổi trẻ – khoác chung màu áo lính.

Tại thôn Tân Hy 2, xã Vạn Tường, hai anh em song sinh Lâm Hoàng Mạnh và Lâm Hoàng Cường (SN 2007) trở thành tâm điểm trong những ngày khám tuyển và nhận lệnh gọi nhập ngũ. Từ nhỏ đến lớn, hai anh em gần như không tách rời: học chung trường, chơi chung nhóm bạn, việc gì cũng có nhau. Khi đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, cả hai thống nhất cùng viết đơn tình nguyện.

Ông Ung Đình Hiền - Chủ tịch UBND xã Vạn Tường đến thăm hỏi hai anh em Lâm Hoàng Mạnh và Lâm Hoàng Cường trước ngày nhập ngũ.

Mạnh chia sẻ, quyết định nhập ngũ không phải bốc đồng mà đã được hai anh em suy nghĩ kỹ. “Tụi em muốn dành một phần tuổi trẻ cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Vào môi trường quân đội cũng là cơ hội để rèn luyện kỷ luật, sức khỏe và bản lĩnh”, Mạnh nói. Với hai anh em, việc cùng nhau bước vào quân ngũ là một kỷ niệm đặc biệt của tuổi 19.

Gia đình Mạnh và Cường cho biết rất tự hào khi hai con trai cùng trúng tuyển. Dù không tránh khỏi cảm giác lo lắng khi con xa nhà, nhưng niềm vui và sự tin tưởng vào sự trưởng thành của các con lớn hơn tất cả.

Mẹ của Mạnh và Cường bày tỏ niềm tự hào khi các con cùng tình nguyện khoác áo lính.

Ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường, cho biết trong tổng số thanh niên nhận lệnh gọi nhập ngũ, địa phương có 37 trường hợp viết đơn tình nguyện; nhiều thanh niên đủ điều kiện tham gia theo diện tự nguyện. Đáng chú ý, có hai anh em sinh đôi cùng đăng ký trong đợt này.

Theo ông Hiền, đây là kết quả của sự vào cuộc đồng bộ từ cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và sự đồng thuận của gia đình, thanh niên trong công tác tuyển quân.

"Địa phương cũng chú trọng tuyên truyền, giáo dục truyền thống, đặc biệt trong các buổi sinh hoạt Đoàn, Hội và gặp mặt thanh niên trước ngày lên đường. Những tấm gương đi trước, cùng các câu chuyện cụ thể như gia đình có anh em cùng nhập ngũ, đã tạo sức lan tỏa tích cực, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần xung kích của tuổi trẻ địa phương", ông Hiền nói.

Lãnh đạo xã Vạn Tường cùng đoàn công tác gặp gỡ, động viên hai thanh niên khi có lệnh gọi nhập ngũ.

Còn tại thôn Tăng Long, xã Tịnh Khê, câu chuyện của cặp song sinh Đỗ Tấn Hạnh và Đỗ Tấn Phúc (SN 2004) cũng khiến nhiều người xúc động. Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Phương Đông (Đà Nẵng), thay vì lập tức tìm việc làm, hai anh em quyết định tạm gác kế hoạch cá nhân để cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Hạnh cho biết, hình ảnh người lính trong các câu chuyện truyền thống của gia đình và những buổi sinh hoạt đoàn thể ở địa phương đã sớm khơi dậy trong hai anh em khát vọng được cống hiến. “Gia đình ủng hộ nên tụi em càng vững tin. Môi trường quân đội sẽ giúp mình trưởng thành hơn, sống có kỷ luật và trách nhiệm hơn”, Hạnh chia sẻ.

Điều đặc biệt, gia đình Hạnh có ba anh em trai thì người anh cả từng hoàn thành nghĩa vụ quân sự trước đó. Sau khi xuất ngũ, anh trở về với tác phong chững chạc, kỷ luật – trở thành động lực để hai em tiếp bước.

Lãnh đạo xã Tịnh Khê thăm hỏi, động viên hai anh em Hạnh - Phúc.

Ông Đỗ Bơi, cha của ba anh em, nói rằng khi nhận quyết định nhập ngũ của các con, ông rất vui và tự hào. “Xa con một thời gian chắc chắn buồn, nhưng mừng nhiều hơn khi thấy các con trưởng thành, biết nghĩ đến trách nhiệm với đất nước. Gia đình hoàn toàn ủng hộ”, ông chia sẻ.

Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, nếu trong gia đình có hai anh em ruột cùng trong độ tuổi nhập ngũ thì một người có thể được tạm hoãn khi người còn lại đang tại ngũ. Tuy nhiên, thực tế tại Quảng Ngãi cho thấy nhiều thanh niên vẫn chủ động viết đơn tình nguyện, không chờ sự phân công.

Anh em song sinh Đỗ Tấn Hạnh và Đỗ Tấn Phúc cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Đợt tuyển quân năm nay, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức Lễ giao nhận quân vào đầu tháng 3/2026, đưa gần 4.000 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Giữa hàng nghìn tân binh, hình ảnh những cặp song sinh cùng khoác chung màu áo lính tạo nên điểm nhấn đầy cảm xúc.

Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị lễ giao nhận quân năm 2026 tại địa phương.

Sinh cùng ngày, lớn lên cùng nhau và giờ cùng nhau bước vào môi trường quân đội – với họ, đây không chỉ là trách nhiệm công dân mà còn là dấu mốc đáng nhớ của tuổi trẻ, khi tình anh em ruột thịt hòa chung trong tinh thần cống hiến.