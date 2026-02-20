Cập nhật mới nhất tình hình thời tiết những ngày cuối kỳ nghỉ Tết 2026

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 20 đến 22/02, tức từ mùng 4 đến mùng 6 Tết, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực. Miền Bắc duy trì trạng thái rét về sáng và đêm, trong khi Nam Bộ tiếp tục nắng nóng cục bộ.

Ảnh: Xuân Hoàng

Bắc Bộ rét về sáng và đêm, có mưa rải rác

Tại khu vực Bắc Bộ, ngày và đêm 20/02 (mùng 4 Tết) có mưa nhỏ vài nơi, sáng xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng vùng núi sáng có mưa nhỏ rải rác. Trời rét về sáng và đêm.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 22–25 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 27 độ. Nhiệt độ thấp nhất 15–18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Từ ngày 21–22/02 (mùng 5 đến mùng 6 Tết), khu vực tiếp tục có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng vùng núi và trung du ngày 22/02 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Sáng và đêm trời vẫn rét.

Nhiệt độ cao nhất tăng nhẹ lên 23–26 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ. Nhiệt độ thấp nhất 17–20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Tại Hà Nội, từ ngày 20–22/02 (mùng 4 đến mùng 6 Tết), có mưa nhỏ vài nơi, sáng xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét về sáng và đêm.

Nhiệt độ cao nhất dao động 23–26 độ, thấp nhất 17–20 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mưa cục bộ, trưa chiều nắng

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế trong giai đoạn 20–22/02 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Riêng ngày 20/02, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế có mưa và mưa rào rải rác. Phía Bắc khu vực này trời rét về sáng sớm và đêm.

Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23–26 độ, phía Nam 25–28 độ, có nơi trên 28 độ. Nhiệt độ thấp nhất 18–22 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng, có nơi mưa rào và dông

Từ ngày 20–22/02, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Riêng khu vực từ TP Đà Nẵng đến Khánh Hòa ngày 20/02 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 27–31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ. Nhiệt độ thấp nhất 21–25 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Không mưa, trời nắng

Khu vực cao nguyên Trung Bộ trong 3 ngày tới không mưa, ngày trời nắng.

Nhiệt độ cao nhất 28–31 độ, có nơi trên 31 độ. Nhiệt độ thấp nhất 16–20 độ, có nơi dưới 16 độ.

Nam Bộ tiếp tục nắng nóng cục bộ

Từ ngày 20–22/02, Nam Bộ không mưa, ngày trời nắng, miền Đông có nơi nắng nóng.

Nhiệt độ cao nhất 31–35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ. Nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ.